Instagram autorise enfin la publication depuis un PC

En 11 ans d’existence, le réseau social n’avait jamais permis à ses utilisateurs de publier des photos ou des vidéos hors de son application mobile.

© Instagram

Il était temps. 11 ans après la création d’Instagram, le réseau social de partage de photo – entre-temps devenu la propriété du groupe Facebook, va enfin autoriser ses utilisateurs et utilisatrices à publier du contenu depuis leur ordinateur. Dans un communiqué officiel, un porte-parole de l’entreprise explique ainsi : “Nous savons que de nombreuses personnes accèdent à Instagram depuis leur ordinateur. Pour améliorer cette expérience, nous testons actuellement la possibilité de créer une publication de flux sur le réseau social avec leur navigateur de bureau”.

Instagram veut séduire les marques

Pour la plupart des utilisateurs, il suffit de prendre une photo depuis son smartphone, d’ajouter quelques filtres et de la poster depuis l’application. Si cet usage constitue sans doute la manière la plus rapide et intuitive de publier du contenu sur la plateforme, il ne convient pourtant plus à tout le monde. En effet, depuis déjà quelques mois, Instagram a revu son positionnement pour séduire une nouvelle catégorie d’internautes, les marques et les influenceurs en première ligne. En plus de développer l’affiliation et son propre marketplace, la plateforme sait qu’elle doit désormais voir plus grand si elle veut séduire une audience professionnelle.

En offrant aux internautes la possibilité de poster directement depuis leur ordinateur, Instagram pourrait ainsi faciliter la vie de ses utilisateurs les plus exigeants. Ces derniers n’auront en effet plus besoin de transférer leurs photos et vidéos sur un service cloud pour les récupérer sur leur téléphone après les avoir éditées sur ordinateur. Après plusieurs signes avant-coureurs en mai dernier, la fonctionnalité de transfert sur bureau est désormais accessible à un petit groupe d’utilisateurs, et devrait se déployer rapidement.