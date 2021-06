Galaxy A52 : Samsung explose son prix, même s’il a été en rupture de stock 🔥

Depuis sa sortie en mars dernier, le Samsung Galaxy A52 a surtout été en rupture de stock. Ce modèle milieu de gamme est l'une des meilleures ventes du fabricant. D'un point de vue rapport qualité prix, il est tout juste excellent. Et la remise disponible ce week-end est une pépite.

Le Samsung Galaxy A52 est le dernier smartphone de milieu de gamme dévoilé par le constructeur, il est disponible sur le marché depuis quelques mois. Néanmoins, il a déjà souvent été en rupture de stock – qu’il s’agisse de la boutique officielle ou chez d’autres revendeurs.

Pour autant, cela n’empêche pas le site officiel de casser son prix : il fait passer le tarif du Galaxy A52 à 329 euros au lieu de 379 euros. En plus de cette remise, vous avez le droit à un petit cadeau en plus. Il s’agit d’un écran de protection qui est offert et qui vous permettra de protéger au mieux votre appareil. Au final, le rapport qualité prix est excellent, on ne peut que vous conseiller de sauter sur l’offre.

Pour découvrir le Galaxy A52 4G, c'est par ici :



Les Samsung Galaxy A52 et A52 5G sont les dignes successeurs du Galaxy A51 dévoilés l’an dernier. Le positionnement de cette nouvelle gamme attire du monde car elle bénéficie d’un excellent rapport qualité-prix sur le segment milieu de gamme. Les Galaxy A52 sont populaires car leur prix est pile dans le milieu de la fourchette du budget que consacrent les français à leur smartphone.

Le Galaxy A52, un best-seller Samsung

Si Samsung est réputé pour ses smartphones premium (représentés par la gamme des Galaxy S21), il ne s’illustre pas uniquement dans cette catégorie. Ce sont ses téléphones de milieu de gamme qui s’écoulent en masse dans le monde car ils sont accessibles à un plus grand nombre de personnes. C’est déjà le cas du nouveau Samsung Galaxy A52. Autant dire que cette offre sur le site officiel est une belle aubaine à saisir pendant qu’il est encore temps.

Le Samsung Galaxy A52 est équipé d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces. Comme à son habitude, la marque coréenne a misé sur son savoir-faire pour les écrans afin de proposer une belle dalle avant qui est parmi les plus réussies du marché. On retrouve aussi un design général qui se veut moderne et simple, c’est aussi une des signatures de la marque pour ses smartphones de milieu de gamme.

D’ailleurs, plusieurs coloris sont encore disponibles sur le store officiel à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais cela ne devrait pas durer. Il y a quelques jours encore, tous étaient en rupture de stock. Ce nouveau réapprovisionnement pourrait ne pas durer longtemps. Le Galaxy A52 de Samsung est pris d’assaut et la rupture de semi-conducteur pourrait le rendre indisponible pendant des mois encore.

Batterie longue durée 🔋

Des performances incroyables 💪 Faites en plus avec le #GalaxyA52 pic.twitter.com/RT8NGPge4q — Samsung FR (@SamsungFR) June 19, 2021

En termes de photo, le constructeur a aussi fait fort avec le Samsung Galaxy A52. On retrouve une caméra selfie pour un quadruple module photo installé sur le dos de l’appareil, ce dernier se compose d’un capteur principal de 64 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx, un macro de 5 Mpx ainsi qu’un capteur de profondeur de 5 Mpx. Le mode nuit est à la hauteur, le rendu des images est très appréciable même quand il fait sombre. Le mode portrait s’illustre également pour de très bons résultats.



Pour ce qui est de la puissance, le Samsung Galaxy A52 a droit à une puce Snapdragon 720G. Ce processeur permet au public de bénéficier d’une expérience générale fluide lors de l’utilisation de leurs applications ou de leurs jeux mobiles. S’il ne s’agit pas du modèle le plus récent de Qualcomm, il sait se montrer largement à la hauteur pour une utilisation du téléphone au quotidien.

Le Samsung Galaxy A52 est dotée d’une batterie 4 500 mAh qui assure un fonctionnement pendant deux jours avec un usage classique. En plus, il est compatible avec la charge rapide de 25W, ce qui permet une recharge rapide qui pourra satisfaire les plus pressés. Globalement, il s’agit d’un excellent smartphone destiné à une utilisation pour le quotidien, mais un bon nombre de ses qualités dépasse ce simple usage (offre photo, autonomie…).

Une offre à saisir vite sur le store officiel

Cette offre spéciale mise en avant sur le site officiel est très appréciable. C’est une belle remise immédiate qui fait baisser le prix du Samsung Galaxy A52 à 329 euros au lieu de 379 euros — en plus d’un écran de protection gratuit. Cela vous permet de profiter d’une belle économie sur ce nouveau smartphone qui fait déjà office de référence sur le marché.

Si vous prenez le Samsung Galaxy A52 sur la boutique officielle, vous avez droit à une politique de retour. Le délai pour rendre le téléphone est de 14 jours après la réception de la commande. Dans le cas où vous décidez de le renvoyer, la procédure est gratuite et vous êtes remboursé en intégralité. C’est un bon filet de sécurité quand vous procédez à l’achat d’un nouveau smartphone en ligne.

Si cette offre est appréciable, pensez à faire vite. Le Samsung Galaxy A52 est régulièrement en rupture de stock, il ne reste qu’un seul coloris actuellement mis à l’honneur sur le site officiel, les autres sont déjà indisponibles. C’est l’occasion d’économiser tout en choisissant un nouveau téléphone dont le succès n’est déjà plus à faire.

Pour découvrir la remise sur le Samsung Galaxy A52, c'est par ici :

