Box internet : 2 offres pour (enfin) réduire sa facture fibre au maximum 🔥

La box internet est un produit indispensable qui coûte malheureusement assez cher. Mais si vous tombez au bon moment (comme ce week-end par exemple), vous pouvez faire d'immenses économies. On vous présente les deux meilleures offres du moment.

Pendant des annĂ©es, changer de box Internet pouvait sembler compliquĂ© pour les français. Fort heureusement, de nombreux FAI ont contribuĂ© Ă simplifier la procĂ©dure au fil du temps. DĂ©sormais, souscrire Ă un nouvel abonnement ne prend pas plus de quelques minutes : c’est une dĂ©marche simple qui peut vous faire rĂ©aliser de grandes Ă©conomies.

Ce week-end, RED by SFR et SFR font très fort sur le marchĂ© des box Internet avec de belles remises sur leurs formules respectives. La fibre passe sous la barre des 20 euros par mois chez les deux FAI, c’est parfait pour rĂ©duire sa facture sans pour autant nĂ©gliger la vitesse de votre dĂ©bit. N’attendez plus, ces offres sont vouĂ©es Ă disparaitre sous peu.

Changer de box Internet pour avoir droit Ă ces prix rĂ©duits vous demande obligatoirement d’ĂŞtre nouveau client chez le fournisseur que vous souhaitez choisir. Les offres mises Ă l’honneur par RED by SFR et SFR visent Ă permettre Ă ces derniers d’attirer de nouveaux clients, ce qui explique cette condition. Vous pouvez aussi confirmer que vous ĂŞtes Ă©ligible Ă la Fibre directement sur le site officiel de SFR en renseignant votre adresse postale.

La RED Box, une pépite

RED by SFR est un acteur de poids sur le segment de la box Internet. Ce FAI moderne a plus d’un tour dans son sac, il avance une offre unique qui fait le plein d’avantages. En consĂ©quence, on retrouve un petit prix mĂŞme sans rĂ©duction pour une formule sans engagement de durĂ©e qui vous laisse partir quand bon vous semble.

Pour aller Ă l’essentiel, la box Internet de RED by SFR est Ă 20 euros par mois pour la fibre en très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi) avec les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles. Surprise, vous bĂ©nĂ©ficiez du premier mois offert suite Ă votre souscription.

Pour profiter de la box Internet de RED by SFR, c’est ici :

Voir l’offre RED by SFR

Il ne faut pas oublier que cette box Internet revient Ă 38 euros par mois sans remise, ce qui veut dire que vous rĂ©alisez des Ă©conomies de -47% dès que vous choisissez cette offre — le tout en plus des Ă©conomies effectuĂ©es par rapport Ă votre abonnement actuel. Ce prix n’a pas vocation Ă doubler suite Ă la première annĂ©e.

Pour l’option TV avec 35 chaĂ®nes, vous devez prendre le dĂ©codeur Ă 19 euros (au lieu de 60 euros), la facture mensuelle est la mĂŞme. Pour 100 chaĂ®nes, l’abonnement revient Ă 23 euros (et le dĂ©codeur Ă 19 euros), ce montant reste plus que convenable. On rappelle que cette formule est sans engagement de durĂ©e, vous pouvez quitter RED by SFR quand vous le souhaitez, que ce soit la première annĂ©e ou non. Si vous souhaitez bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©bit encore plus rapide, il existe aussi l’option DĂ©bit Max (Ă 7 euros par mois), le dĂ©tail est affichĂ© sur le site officiel du fournisseur. Soyez rapide, la fin des offres a dĂ©jĂ lieu le 28 juin Ă minuit.

SFR, la box Internet avec la Fibre Ă petit prix

Comme vous pouviez vous en douter, SFR fait partie du même groupe que RED by SFR. Toutefois, les deux fournisseurs proposent des box Internet qui ont plusieurs différences. En plus, SFR se présente comme un acteur un peu plus classique sur le marché tandis que le second avance une offre plus moderne.

Chez SFR, on retrouve les box Internet dans deux gammes baptisĂ©es SFR Fibre et SFR Power, c’est la première qui a le droit Ă la plus grosse remise ce week-end. Avec la promotion en cours, le tarif passe Ă 16 euros par mois pour la fibre avec le très haut dĂ©bit (500 Mb/s en download et 50 Mb/s en upload), les appels illimitĂ©s vers les fixes et 160 chaines TV. De base, cet abonnement est Ă 38 euros par mois.

Pour dĂ©couvrir cette box Internet SFR, c’est par ici :

Voir l’offre SFR

Avec la remise en cours, cette box Internet revient à 192 euros pour la première année au lieu de 456 euros, autant dire que les économies sont impressionnantes. Ce prix est garanti par SFR pendant un an puis il remonte au montant de base, ce qui reste aussi très convenable pour une telle offre.

Cette box Internet a le mĂ©rite de proposer un dĂ©bit rapide de 500 Mb/s lĂ oĂą ses concurrents Bouygues Telecom et Orange ne proposent pas mieux que 300 Mb/s et 400 Mb/s pour des formules Ă©quivalentes. On note Ă©galement que la pĂ©riode d’engagement est d’un an, ce qui veut dire que vous pouvez quitter SFR dès le retour au tarif de base sans avoir Ă vous justifier. C’est un bel avantage qui a le mĂ©rite de vous laisser le choix.

SFR peut rĂ©gler jusqu’Ă 100 euros de frais de rĂ©siliation quand vous choisissez sa box, cela devrait couvrir les frais auprès de votre opĂ©rateur actuel. C’est l’occasion parfaite pour choisir votre nouvelle offre sans devoir payer des coĂ»ts supplĂ©mentaires en prenant votre prochaine formule. Une fois de plus, il ne fat attendre trop longtemps pour faire votre choix, ce deal n’a pas vocation Ă rester en ligne encore longtemps.