Un iPhone 8 gratuit ? Vous en rêviez, RED by SFR l’a fait (il finit ce dimanche soir)

Il vous reste quelques heures pour saisir ce RED Deal. Moyennant la souscription à un forfait mobile 100 Go (lui-même à prix réduit), l'opérateur vous donne en prime un iPhone 8 reconditionné. Vous avez tout à y gagner, l'offre est imbattable.

Jusqu’à ce dimanche soir, RED by SFR vous donne une immense opportunité de faire des économies. Si vous souscrivez à son (excellent) forfait mobile 100 Go, il vous donne en bonus un iPhone 8 reconditionné et… gratuit. Cette opération dénommée “RED Deal” en est à sa troisième édition. A chaque fois, c’est un grand succès. Il faut dire que l’offre est juste imbattable…

Pour voir le contenu du RED Deal, c’est par ici :

Pour en venir au détail de cette offre, voici ce qu’il en est. RED by SFR vous offre un iPhone 8 reconditionné “bon état” (d’une valeur de 180 euros) pour toute souscription à son forfait mobile 100 Go. Ce dernier se trouve déjà à un prix réduit puisqu’il est seulement à 15 euros par mois au lieu de 20 euros. Au final, vous faites donc une économie sur tous les tableaux. Le forfait en lui-même revient à un coût dérisoire.

100 Go à seulement 7,50 euros

Si RED by SFR est connu pour avoir une gamme de forfaits mobiles sans engagement, ce RED Deal exige de la part des clients qu’ils restent 24 mois. Compte tenu de la qualité de l’offre, cela ne devrait poser aucun problème. Et si besoin, sachez que les forfaits standards sont aussi disponibles et qu’ils bénéficient même d’un Big RED ultra séduisant.

Pourquoi ce forfait mobile avec engagement est-il si intéressant ? Faisons les calculs pour comprendre. Le forfait 100 Go vous coûte 15 euros par mois sur les 24 mois de votre souscription, soit 360 euros au total (au lieu de 480 euros). En prime, vous recevez un iPhone 8 reconditionné d’un montant théorique de 180 euros. Si vous revendez directement ce smartphone, vous encaissez ce même montant.

Au final, votre forfait (et l’iPhone 8 vendu) ne vous coûtera donc que 180 euros sur toute la période. Cela équivaut donc à un forfait mobile 100 Go pour seulement 7,50 euros par mois (180 / 24 = 7,50). D’un point de vue rapport qualité prix, vous ne trouverez pas mieux. Même l’opération spéciale Big RED ne fait pas aussi bien : le forfait (certes, sans engagement) avec 100 Go par mois est à 12 euros. Vous l’avez donc quasiment à moitié prix avec le RED Deal.

Un forfait mobile bradé à -60%

Par rapport au tarif de base du forfait mobile RED by SFR avec 100 Go, vous faites donc une économie monstrueuse. Vous payez donc 7,50 euros par mois pour un service qui coûte en temps normal 20 euros mensuel. C’est vraiment excellent, et vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Il faudra simplement gérer la revente de l’iPhone 8. Cela dit, vous pouvez toujours le garder si vous avez besoin d’un bon smartphone.

Pourquoi RED by SFR est-il aussi généreux ? Bien évidemment, l’opérateur télécom est loin d’être aussi généreux tout au long de l’année. S’il se montre aussi agressif sur son forfait mobile, c’est parce qu’il cherche à booster les volumes. Il adopte souvent cette stratégie en fin de trimestre pour atteindre ses objectifs. Nous sommes fin juin et c’est la fin du deuxième trimestre…

Clairement, les mois d’été sont très calmes en matière de remises sur les forfaits mobiles. Si vous avez envie de réduire votre budget, vous avez tout intérêt à foncer dès maintenant. Le RED Deal est une opération qui a eu lieu pour la première fois au mois de mars. En mai, RED by SFR a renouvelé l’expérience – et c’est donc la troisième fois en juin qu’on peut en profiter.

Une gamme standard avec ce Big RED

La formule RED Deal se termine déjà ce dimanche soir à minuit. Si vous n’avez pas le temps (ou si vous n’avez pas envie de l’iPhone 8 et de l’engagement), vous avez aussi la possibilité de partir sur un forfait mobile sans engagement. L’opération Big RED met à l’honneur les forfaits 5, 100 et 200 Go à des tarifs très séduisants. C’est la même offre que l’on retrouve chez son rival B&You ce week-end.

C’est la première fois de l’histoire qu’on retrouve une opération Big RED et un RED Deal au même moment. Pour ce qui concerne la première, elle fait par exemple chuter le prix du forfait 100 Go (sans engagement) à 12 euros par mois au lieu de 15/20 en général. De même, le forfait 200 Go tombe à 15 euros par mois au lieu de 25 euros. Pour les plus petits consommateurs, le forfait avec un volume de 5 Go est à 5 euros.

Bref, ce dernier week-end du trimestre est un vrai festival chez RED by SFR. Quel que soit le forfait que vous prendrez chez lui, vous serez gagnant. Notre préférence va pour le RED Deal qui associe le forfait 100 Go avec un iPhone 8 gratuit. Cela dit, si vous avez juste envie d’un forfait pas cher et sans contrainte, les offres du Big RED sont aussi séduisantes.

Pour ceux qui ont encore besoin de se convaincre, notre guide spécialisé sur les forfaits est disponible ici. Sans surprise, vous pourrez voir que les offres de RED by SFR se positionnent tout en haut du classement comparatif. Il n’y a pas à dire, ce sont parmi les meilleures offres que l’on ait pu voir dans les dernières années. Pour faire de vraies économies, il ne faut plus attendre ce dimanche.

Pour découvrir l’offre de RED by SFR, c’est ici :

