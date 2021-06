Cyclisme : ce pédalier pourrait bien révolutionner le vélo

L’invention est signée Jacques Cerdan, un ingénieur à la retraite, et pourrait bien révolutionner le monde du vélo.

© Brompton

Et si les bons vieux pédaliers de nos vélos étaient désormais obsolètes ? Un homme d’affaires marseillais et un ingénieur à la retraite viennent de déposer le brevet d’un système de propulsion d’un nouveau genre. Baptisé système Cerdan, en hommage à son créateur, le dispositif exploite en réalité d’un des principaux points faibles du pédalier : “il y a une zone morte, c’est à dire que quand vous avez un pied en bas et l’autre en haut, vous ne pouvez pas distribuer de puissance, ça ne tourne pas”, explique ainsi Ludovic Boullet. Grâce à ce nouveau système imaginé par Jacques Cerdan, la pédale change, et s’incline automatiquement, prête à recevoir toute la puissance de son utilisateur. “Ça apporte un gain de puissance, ça augmente le rendement et ça apporte surtout un confort”. Concrètement, il aura fallu à Jacques Cerdan un simple décalage de l’axe des pédales pour supprimer le point mort responsable de cette perte de propulsion.

Testé par la championne du monde de vitesse Barbara Buatois, ce pédalier d’un nouveau genre pourrait bientôt équiper les vélos des athlètes professionnels et passionnés. À l’origine du projet, on retrouve l’ingénieur automobile à la retraite Jacques Cerdan, petit neveu du boxeur Marcel Cerdan. Selon le principal intéressé, ce nouveau type de mécanisme permettrait d’augmenter jusqu’à 10% la puissance de son utilisateur.