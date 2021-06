Qualcomm Snapdragon 888 Plus, toujours plus

Comme prévu, Qualcomm profite du MWC 2021 pour faire évoluer son SoC haut de gamme, voilà le nouveau Snapdragon 888 Plus.

© Qualcomm

Alors que nos usages ne suivent plus spécialement la puissance des SoC qui équipent nos smartphones, Qualcomm vient d’annoncer son nouveau SoC haut de gamme, le Snapdragon 888 Plus. Asus, Honor, Motorola, Vivo et Xiaomi se sont déjà positionnés.

Comme chaque année, le fondeur américain propose en milieu d’année une évolution de son SoC haut de gamme. L’année dernière, c’était le Snapdragon 865 Plus, cette année, ça sera donc le Snapdragon 888 Plus et il se destine encore plus aux gamers mobiles qui ne cherchent pas de compromis et qui souhaitent le plus de puissance possible dans un smartphone.

Ainsi, comparé à son prédécesseur, le CPU Kryo 680 supporte maintenant des fréquences allant jusqu’à 3 GHz. La 6ème génération d’intelligence artificielle Qualcomm AI Engine permet désormais une puissance allant jusqu’à 32 TOPS, soit 20% de plus.

« Snapdragon est synonyme d’expériences premium sous Android. Notre nouvelle plateforme Snapdragon 888 Plus 5G Mobile permettra de délivrer du contenus premium, une connectivité premium et une expérience gaming optimale pour nos utilisateurs » selon Christopher Patrick, Senior Vice President et General Manager, Mobile Handset Business, Qualcomm Technologies, Inc. « On est excité de voir ce que nos partenaires vont lancer prochainement à partir de cette nouvelle plateforme ».

Suite à l’annonce de Qualcomm, des constructeurs se sont déjà manifestés et on devrait voir de nouveaux produits sous peu. Chez Asus, Bryan Chang, General Manager de la division smartphone, déclare qu’un prochain ROG Phone devrait profiter du nouveau SoC de Qualcomm. Honor parle déjà du futur Magic 3 qui utilisera le Snapdragon 888 Plus. Sergio Buniac, Motorola, intègrera le nouveau SoC dans un smartphone haut de gamme à venir. Idem du côté de Vivo et Xiaomi même si on n’a pas plus de détails pour l’instant. Ils devraient tous arriver pendant le troisième trimestre 2021.