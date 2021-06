Cdiscount n’a peur de rien avec cette promo incroyable sur l’iPhone 12 pour les soldes

Cdiscount propose une double remise sur l'iPhone 12 pour le faire chuter à un prix rarement vu pendant les soldes.

Vous rêviez d’un iPhone 12 ? Les soldes risquent d’avoir raison de vous grâce à Cdiscount. Le marchand français propose une double promo sur le dernier smartphone d’Apple. Non seulement le terminal, dans sa version 64 Go (toutes les couleurs), est bradé à 799 euros, mais il est en plus éligible au code promo “MOINS25EUROS” donnant droit à 25 euros de réduction supplémentaire comme son nom l’indique. Au final, l’iPhone 12 64 Go ne vous coûtera donc que 774 euros au lieu de 909 euros. C’est presque 15% de réduction et c’est un très bon prix pour cet excellent produit. C’est d’autant plus vrai que les terminaux d’Apple étant très demandés toute l’année, les réductions ne sont pas légion.

iPhone 12 : le “sweet spot” selon Apple

Cette année, Apple a choisi de commercialiser quatre modèles de téléphones pour composer sa gamme iPhone : iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et enfin iPhone 12 Pro Max. La nomenclature est assez simple à comprendre. À la lecture de celle-ci, on comprend rapidement que l’iPhone 12 “tout court” est le modèle qui va être au centre de la série à laquelle il a donné son nom. Comme toujours chez la marque à la pomme, il s’agit dans tous les cas de modèles puissants et robustes qui bénéficient du savoir-faire du constructeur, mais quelques ajustements sont pratiqués entre les modèles pour les distinguer.

Ainsi, l’iPhone 12 offre la fiche de référence de cette génération, c’est le juste milieu de la saison 2020 – 2021. On y trouve la dernière puce A14 Bionic, c’est la plus puissante d’Apple même la plus performante sur marché mondial des smartphones. Il encaisse donc toutes les tâches et permet de jouer dans les meilleures conditions. La puce prend également en charge la 5G, c’est désormais la base sur un smartphone premium de 2021. Son efficacité énergétique étant par ailleurs très bonne, elle aussi mérite de préserver l’autonomie de l’iPhone qui n’est désormais plus un parent pauvre sur ce point.

L’iPhone 12, comme ses frères, se distingue également cette année pour un nouveau design plus “carré”, similaire aux iPhone 4 et 5 d’antan, mais en ajoutant une touche de modernité, notamment avec l’écran bord à bord. Comme c’est le cas depuis quelques années maintenant, l’écran occupe la quasi-totalité de la face avant, avec simplement une encoche au centre pour pour loger la caméra selfie et les divers capteurs dont ceux nécessaires à la reconnaisse faciale FaceID.

Pour ce qui est de l’écran en lui, nous avons droit à des dalles OLED sur tous les modèles d’iPhone 12. Il possède ici une diagonale de 6,1 pouces. Pour un format “ni trop grand, ni trop petit” pour un maximum de polyvalence. Que cela soit en navigation web ou en vidéo, la diagonale reste confortable, mais elle permet de conserver un smartphone relativement compact et léger dans une poche ou un sac à main. Si vous préférez l’affichage, optez plutôt pour la version Pro Max, si vous privilégiiez la compacité, alors l’iPhone 12 Mini est fait pour vous. L’iPhone 12 tourne évidemment sous iOS 14.5 pour une expérience très intuitive et poussée. Rappelons enfin qu’il est résistant à l’eau est compatible charge sans fil.

Si le prix proposé par Cdiscount est déjà très intéressant, vous encore le faire baisser de 180 euros supplémentaires en choisissant la carte Cdiscount et si c’est votre première commande. Cela d’obtenir l’iPhone 64 Go à 594 euros. Un prix défiant toute concurrence.

