Xbox Live Gold : quels sont les jeux du mois de juillet ?

Quatre nouveaux titres seront disponibles gratuitement et graduellement du 1er juillet au 15 août prochain.

© Microsoft

Microsoft vient d’annoncer le lineup des jeux à venir avec l’abonnement Xbox Live Gold. Quatre titres seront bientôt disponibles, dont certains dès demain. On commence avec Planet Alpha qui sera téléchargeable du 1er au 31 juillet. Il s’agit d’un jeu de survie et d’exploration qui prend place sur une planète extraterrestre mystérieuse.

Ensuite, Conker: Live & Reloaded sera disponible du 1er au 15 juillet. Le petit écureuil au caractère bien trempé est de retour pour anéantir les Evil Tediz dans une ambiance bien connue des joueurs du début des années 2000. Puis, du 16 au 31 juillet, sera disponible Midway Arcade Origins. C’est un autre titre qui pourrait vous rendre nostalgique puisqu’il vous fait parcourir quelques-uns des meilleurs jeux d’arcade dans une atmosphère rétro à souhait.

Enfin, le jeu Rock of Ages 3: Make & Break sera disponible du 16 juillet au 15 août. Il s’agit d’un jeu d’action de type arcade qui vous plongera dans un monde complètement loufoque et rempli d’humour. Il met en scène des personnages historiques et légendaires dans une version totalement absurde et surréaliste.

Comment obtenir ces jeux ?

Pour rappel, le Xbox Live Gold est compris dans l’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate qui est affiché au prix de 12,99€ par mois, ou est disponible indépendamment au prix de 6,99€ par mois. Cet abonnement vous permet de jouer en ligne à des jeux multijoueur et de recevoir un minimum de deux jeux gratuits par mois. Le Xbox Game Pass, en revanche, vous donne accès à plus d’une centaine de jeux gratuits et renouvelés régulièrement, en plus de l’accès au cloud et à des jeux via EA Play.

Pour ceux qui ne possèdent pas l’abonnement, les titres mentionnés ci-dessus restent téléchargeables via le Microsoft Store : Planet Alpha à 19,99€, Conker: Live & Reloaded à 9,99€, Midway Arcade Origins à 19,99€ et Rock of Ages 3: Make & Break à 29,99€.