Marvel : aviez-vous vu le caméo dans la bande-annonce de Shang Chi ?

Kevin Feige vient de confirmer l’apparition d’un personnage issu de la franchise Hulk dans la bande-annonce du film.

Avec sa quatrième phase, le MCU introduit de nouveaux personnages et de nouveaux univers. Pour autant, la maison des idées ne va pas tirer un trait sur le reste de sa saga et compte bien connecter cette nouvelle intrigue à plusieurs autres films du MCU. Ce sera le cas de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui doit sortir en septembre prochain dans nos vertes contrées.

Il devrait sans surprise faire la liaison avec Iron Man 3. Pour rappel, dans son dernier film solo, Tony Stark a affronté un personnage iconique des comics : le Mandarin. Mais le long-métrage de Shane Black avait pris le parti de s’écarter des écrits de la maison des idées, pour offrir une relecture du personnage alors incarné par Ben Kingsley.

Préparer la série She-Hulk ?

Un autre lien pourrait être fait avec un film du MCU, parmi les moins populaires chez les fans. En effet, dans le nouveau trailer, on peut apercevoir une créature qui affronte le bras droit de Doctor Strange. La séquence, très courte, a été confirmée par le président de Marvel Studios. Interrogé par Rotten Tomatoes, Kevin Feige explique :

“Nous avons tout récemment publié la bande-annonce finale de Shang-Chi. Certains fans ont remarqué ‘un truc qui ressemble à un personnage que l’on n’avait pas vu depuis de nombreuses années : l’Abomination. Ce que je peux vous dire c’est que si ça ressemble à l’Abomination qui combat Wong, c’est que c’est le cas.”

Pour rappel, dans le film de Louis Leterrier, Bruce Banner (Edward Norton) affronte Emil Blonsky qui s’est transformé en créature difforme et assoiffée de violence dans les rues de New-York. L’abomination sera alors battue par le géant vert. Si on pensait néanmoins que Marvel avait tiré un trait sur ce film, le rôle de Bruce Banner a depuis été confié à Mark Rufallo, il semblerait que la maison des idées explore un peu plus l’univers. On devrait également retrouver le personnage incarné par Tim Roth dans la série She-Hulk sur Disney+.

Doctor Strange 2 sera-t-il le nouveau Avengers ?

Quant à la présence de Wong, elle pourrait confirmer un lien avec le prochain opus de Doctor Strange. Visiblement, le film comptera parmi les plus importants de cette nouvelle phase puisque deux séries diffusées sur Disney+ l’ont précédemment introduit. C’est le cas de Wandavision, mais également de Loki.

Pour découvrir Shang-Chi et la légende des dix anneaux, il faudra patienter jusqu’au 1er septembre prochain, date de sortie du long-métrage en France.

