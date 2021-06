CyberGhost, NordVPN, Surfshark : 3 VPN en promo à ne pas manquer

Pour ce premier jour des soldes d'été, les fournisseurs de VPN ont sorti de belles promotions. Voici notre sélection des meilleures offres.

Les VPN sont des applications polyvalentes qui permettent de surfer sur Internet de façon sécurisée et beaucoup plus libre. Autant dire que ce n’est pas un luxe en 2021. Si vous n’avez pas encore de VPN ou que vous n’êtes pas satisfait du vôtre, cet article est fait pour vous. Nous avons fait une sélection des meilleures offres du moment. Certaines vous permettront d’économiser des centaines d’euros sur votre abonnement.

C’est le cas de l’offre CyberGhost dont le tarif est remisé de -85% pour l’occasion. En prime, l’achat est 100% remboursable sous 45 jours au cas où vous changeriez d’avis. Pour profiter de cette promotion avant qu’elle ne soit plus disponible, rendez-vous sur son site :

L’abonnement 1 an CyberGhost VPN à 1,99€ par mois

Le VPN CyberGhost est connu pour offrir un niveau de confidentialité en ligne élevé. Pour cela, le fournisseur chiffre le trafic entrant et sortant de vos appareils tout en camouflant votre adresse IP réelle. Pour l’activer, il suffit de se connecter à un de ses serveurs. CyberGhost détient un très large réseau de plus de 7 000 serveurs répartis dans 91 pays.

Grâce sa couverture à l’échelle mondiale, votre navigation se fera sans contrainte puisque vous aurez accès aux sites géo-bloqués et censurés. Vous pourrez même contourner les pare-feux des sites web sur votre lieu de travail, à l’université ou dans les lieux publics. Si vous voulez streamer, vous pourrez compter sur ses serveurs attitrés selon les plateformes (Netflix, Hulu, Prime Video…). Il en va de même pour le téléchargement de torrents avec ses serveurs P2P.

Côté ergonomie, il n’y a rien à dire, d’autant que l’application CyberGhost a connu un rafraîchissement il y a quelques mois. Avec son interface épurée, vous allez vous familiariser très rapidement avec ses fonctionnalités, que ce soit sur Windows, Android, macOS, iOS ou Linux. CyberGhost est d’ailleurs un très bon VPN sur Mac.

Si CyberGhost vous intéresse, sachez que son offre du jour à -85% permet de vous procurer son abonnement sur une année pour 29,85€ au lieu de 180€, soit 150€ d’économies. En plus, le fournisseur vous fait cadeau de 3 mois d’utilisation supplémentaires et de sept connexions en simultané. Précisons aussi que l’achat est sans risque grâce à la garantie de remboursement de 45 jours.

NordVPN offre 3 mois d’abonnement en cadeau

Pour les soldes d’été, NordVPN dévoile une promotion rarement vue qui permet d’économiser plus de 185€ et de profiter de 3 mois supplémentaires en cadeau. L’offre est valable sur l’achat de la formule 2 ans dont le tarif passe à 71,20€ contre 258€ d’ordinaire. Au final, cela revient à un petit 2,64€ par mois.

Notez qu’un compte NordVPN est assorti de six connexions en simultané. Cela vous laisse la possibilité d’installer l’application sur tous vos équipements, à savoir PC, tablette tactile, mobile, télévision et boîtier connecté.

Avec l’application NordVPN, vous pourrez vous connecter à plus de 5 300 serveurs et simuler des localisations dans 59 pays du monde. C’est un peu moins que CyberGhost mais NordVPN dispose toutefois de serveurs Onion Over VPN (pour Tor), Double VPN (pour deux fois plus d’anonymat) ou encore Obfusqués (pour les régions strictes censurant Internet).

NordVPN chiffre votre trafic web en utilisant divers protocoles de sécurité. Grâce à lui, vos données resteront confidentielles. Même votre identité ne pourra être démasquées puisqu’il masque votre adresse IP. Le logiciel est doté d’autres fonctionnalités additionnelles comme le Split Tunneling (sur Android et Windows) ou le CyberSec.

À noter que NordVPN vous laisse 30 jours pour tester son outil et obtenir votre remboursement si vous n’êtes pas pleinement satisfait. N’hésitez plus !

L’abonnement 24 mois Surfshark à -81%

Surfshark n’est peut-être pas aussi connu que ses concurrents mais son application VPN mérite tout de même le détour comme le démontre notre test et avis de Surfshark. Ce fournisseur propose une application très aboutie qui permet de naviguer de façon anonyme et sécurisée sur tous les réseaux, même les Wi-Fi publics.

Surfshark met à disposition 3 200 serveurs répartis dans 65 pays ce qui vous laisse un certain nombre de localisations à simuler. En changeant votre emplacement virtuel, vous pourrez ainsi débloquer des contenus dédiés à une zone spécifique comme par exemple les chaînes TV et les catalogues Netflix étrangers. Si vous êtes amené à voyager, Surfshark pourra également vous accompagner de sorte que vous ne manquiez rien de vos programmes habituels, notamment les événements sportifs.

Au niveau du prix, Surfshark est plus accessible que jamais. L’abonnement 24 mois passe de 261€ à 50€ seulement, soit une réduction importante de -81%. Pour vous donner un ordre d’idée, cela équivaut à 2,09€ par mois pendant deux ans.

Pour ce prix, vous disposerez d’un nombre de connexions illimité, c’est-à-dire que vous pourrez utiliser le VPN sur autant d’appareils à la fois en le partageant avec qui vous voulez. Ça vaut le coup de vous laisser tenter. En plus, votre achat est garanti pendant 30 jours.

