Soldes : l’excellent casque Bose QC 35 II est en chute de 52% 🔥

Les soldes ont dĂ©marrĂ© ce mercredi matin et la dynamique est impressionnante. Parmi les grands acteurs, on retrouve Cdiscount qui n’hĂ©site pas Ă brader le prix de grandes marques, Ă l’instar de Bose. Son mythique casque sans fil, le Bose QC 35 II, est aperçu Ă un tarif dĂ©fiant toute concurrence. Si vous voulez en profiter pour cet Ă©tĂ©, il ne faut plus attendre.

Avec l’offre en cours, le prix du casque Bose QC 35 II passe Ă 179 euros au lieu de 379 euros Ă sa sortie. Si on le retrouve assez rarement Ă son prix d’origine, le tarif affichĂ© par Cdiscount est tout simplement extra. A ce prix-lĂ , c’est vraiment une excellente affaire.

Ces soldes sont une opportunitĂ© parfaite pour rĂ©aliser des Ă©conomies avant l’Ă©tĂ©, mais il faut ĂŞtre rapide. Comme pour tous les produits de cette qualitĂ©, le casque Bose Quiet Comfort 35 II ne devrait pas rester longtemps surtout que la marque est toujours très populaire auprès du public. C’est le tarif le plus bas que nous ayons pu voir sur le site marchand.

Le prix du Bose QC 35 II est en chute libre

Le casque Bose QC 35 II est un excellent produit. Il se place encore parmi les meilleures ventes de la marque malgrĂ© le fait que la marque ait prĂ©sentĂ© le nouveau Headphones 700 entre temps. Si ce dernier est très bon, il n’offre pas de vĂ©ritables mises Ă jour techniques et son tarif reste encore plus Ă©levĂ© que le modèle Quiet Comfort. La qualitĂ© sonore du casque est vraiment exceptionnelle, le rendu est très Ă©quilibrĂ©.

En effet, le casque Bose QC 35 II embarque de nombreuses caractĂ©ristiques techniques qui font qu’il se positionne comme un dispositif haut de gamme. Difficile de ne pas Ă©voquer la rĂ©duction de bruit active et ses diffĂ©rents niveaux. Vous pouvez activer cette fonctionnalitĂ© pour vous concentrer uniquement sans votre musique, vous serez tranquille malgrĂ© le bruit environnant. C’est parfait si vous souhaitez travailler alors que des personnes discutent autour de vous.

Le casque Bose QC 35 II peut aussi se vanter d’une excellente autonomie, sa batterie solide lui permet de tenir une vingtaine d’heures. Vous pouvez donc tenir plus d’une journĂ©e complète sans avoir besoin de charger l’appareil, c’est largement dans la moyenne haute des concurrents prĂ©sents sur le segment. En plus, quelques minutes de charge permettent de rĂ©cupĂ©rer plusieurs heures d’autonomie, c’est parfait si vous avez oubliĂ© de recharger avant votre dĂ©part le matin.

Sinon, le casque Bose QC 35 II bĂ©nĂ©ficie de la prĂ©sence des assistants intelligents Google Assistant et Amazon Alexa, vous pouvez choisir celui que vous utilisez. La prĂ©sence d’un bouton vous permet de lancer la commande vocale en un seul clic. Les autres boutons sur l’appareil vous permettent de gĂ©rer les commandes de base.

Le confort du casque Bose QC 35 II est aussi une de ses qualitĂ©s majeures. Vous pouvez porter l’appareil pendant plusieurs heures de suite sans avoir mal au crâne ou aux oreilles. L’arceau et les coussinets sont conçus pour que vous puissiez le garder aussi longtemps qu’il vous semble, c’est parfait pour les journĂ©es de travail comme pour les longs trajets.

C’est simple, ce casque Bose QC 35 II a droit Ă d’excellentes caractĂ©ristiques techniques, c’est ce qui explique pourquoi il remporte toujours autant de succès alors qu’il a quelques annĂ©es d’existence sur le marchĂ©. C’est toujours un des modèles les plus populaires, mais surtout les plus performants. Il s’agit d’un bel achat, vous serez comblĂ© dès son arrivĂ©e puis dans les mois et les annĂ©es Ă venir.

Une offre XXL signée Cdiscount

Le casque Bose QC 35 II n’a jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un prix aussi bas depuis son arrivĂ©e sur le marchĂ©. Son tarif Ă©tait de 379 euros Ă sa sortie, il est actuellement affichĂ© Ă 179 euros. Vous faites donc 200 euros d’Ă©conomies, soit 52% de rabais par rapport au prix d’origine. Cela vous donne quand mĂŞme le droit Ă toutes les garanties qui sont associĂ©es au produit.

Sachez aussi que le marchand en ligne peut vous livrer en une seule journĂ©e si vous faites partie du programme de fidĂ©litĂ© Cdiscount Ă VolontĂ©. Un compteur affiche les heures restantes pour confirmer sa commande afin de se faire livrer dès le lendemain. Sinon, vous recevrez le casque Bose QC 35 II en quelques jours. Par la suite, sachez que vous avez la possibilitĂ© de renvoyer le produit dans les 14 jours pour vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ©. Dans ce cas, le retour est totalement gratuit, c’est un bon moyen pour ne pas prendre de risque lors de cet achat en ligne.

Cdiscount s’illustre pour ces soldes, il se positionne en leader de cette Ă©dition estivale avec des offres très gĂ©nĂ©reuses, comme en atteste cette offre flash sur le casque Bose QC 35 II. D’autres marques tout aussi premium sont mises en avant Ă cette occasion — Ă l’exemple de Dyson, Samsung et autres, profitez-en dès maintenant chez le marchand en ligne.

