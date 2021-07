À ce prix, les AirPods Max vont faire du bruit pendant les soldes

Les Airpods Max profitent de 110 euros de réduction pour les soldes, c'est le moment de craquer pour le casque audio d'Apple.

© Ervo Rocks / Unsplash

Premier casque audio d’Apple, les AirPods Max ont très clairement fait réussi à se faire une place à côté des — très — grands noms du marché. Au point même d’être considéré comme l’un des meilleurs casques audio du marché. Mais grand public ne veut pas dire bon marché puisqu’Apple l’a lancé à 629 euros dans nos contrées. Grâce aux soldes, Cdiscount et Amazon lui accordent un rabais de 110 euros pour tomber à seulement 519 euros. Attention, la promotion n’est valable que sur les coloris rose ou vert.

Certes, il s’agit de couleurs atypiques, mais compte tenu de la réduction substantielle que cela permet de faire, on considère que cela vaut largement le coup. Si toutefois vous êtes vraiment allergiques à ces couleurs, les autres variations sont également en promotion, mais elles sont moins intéressantes : il faudra débourser 549 euros.

AirPods Max : le son et le silence

S’il s’agit du premier casque en bonne et due forme d’Apple, les AirPods Max ne sortent pas de nulle part. Apple s’est appuyé sur l’expertise acquise au cours de la conception des AirPods et AirPods Pro pour construire son casque. Il améliore en revanche la copie une fois de plus et ce temps sur le son que sur l’annulation de bruit.

D’abord sur le son, les Airpods Max conservent l’excellent équilibre des AirPods Pro. Aucune fréquence ne vient réellement prendre le pas sur une autre. C’est l’une des qualités de ce casque et il se distingue ainsi de ses concurrents de chez Bose et Sony qui ont tous les deux des signatures sonores assez marquées. Cela lui permet d’accompagner tous les types de musique avec brio… mais sans préférence particulière non plus. Quoi qu’il en soit, et pour le dire plus prosaïquement : les AirPods Max proposent l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, son du marché.

Sur la réduction de bruit active (ANC) ensuite : elle est à la hauteur de la qualité audio. Là encore les AirPods Max sont l’un des meilleurs élèves sur ce point. Non seulement il gère très bien les sons continus comme ceux de moteurs, mais il arrive en plus à très bien atténuer les voix humaines et de manière générale les sons plus soudains. Cela en fait en compagnon idéal dans toutes les circonstances, du métro au bureau en passant par la rue. Dans cette dernière, vous pourrez également utiliser le mode transparence pour traverser. Particulièrement naturel, ce mode est une réussite indéniable.

L’ergonomie Apple

Voilà pour la partie audio, mais casque d’Apple oblige, il hérite de tout le savoir-faire de Cupertino en matière d’ergonomie, de logiciel et d’écosystème. C’est ainsi que l’on retrouve sur le casque la fameuse “couronne numérique” héritée de l’Apple Watch et toujours fluide et plaisante à manipuler. Elle permet d’ajuster le volume du casque et de contrôler la lecture en appuyant dessus. À ses côtés se trouve un autre bouton qui n’a d’autre fonction que de passer du mode transparence à l’ANC. Simple et efficace.

Les AirPods s’acoquinent évidemment particulièrement avec les produits Apple avec un appairage aussi magique qu’avec les AirPods est une intégration parfaite avec iOS et MacOS. Sachez toutefois que le casque fonctionnera aussi avec les appareils Android et les PC Windows, mais cela sera forcément un peu moins bien intégré.

