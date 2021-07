Donjons et dragon : des images du tournage en fuite

L’adaptation de Donjons et Dragons se dévoile à travers des photos dérobées aux abords du tournage en Irlande du Nord. On aperçoit notamment Michelle Rodriguez et Chris Pine dans leurs costumes respectifs.

© Paramount Pictures

Paramount Pictures prépare son adaptation du jeu de rôle Donjons et Dragons. Le long-métrage réalisé par John Francis Daley (Bones) et Jonathan Goldstein (Nos pires amis) mettra en scène un casting prestigieux, qui se dévoile en costumes dans de premières images partagées par le Daily Mail. Le média anglais, qui a immortalisé tout ce beau monde aux abords du tournage en Irlande du Nord, nous donne un premier aperçu de l’univers visuel de ce nouveau film (ci-dessous).

On retrouve donc Michelle Rodrigez, qui sera cet été à l’affiche de Fast and Furious 9, dans la peau d’une guerrière médiévale. L’actrice apparaît d’ailleurs à dos de dragon, quoi de plus normal pour une adaptation du jeu d’héroïc-fantasy. Elle donnera la réplique à Chris Pine (Wonder-Woman) et Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton). Enfin, on retrouvera Justice Smith (Detective Pikachu) et Sophia Lillis (I am not okay with this) au casting. Hugh Grant devrait quant à lui camper l’antagoniste de la saga, à savoir Forge Fletcher.

All aboard the dragon boat! Michelle Rodriguez, Justice Smith, and Chris Pine checking out the ride. Michelle's mask-less and packing some battle scars. Plus, we see more of Hugh Grant's costume.#DungeonsAndDragonsMovie #dndmovie #dnd #dungeonsanddragonshttps://t.co/WXZMPuCCc9 pic.twitter.com/ennV3iU05u — Forgotten Realms Wiki (@FRWiki) June 29, 2021

Benedict Cumberbatch au casting ?

Il se murmure depuis quelques jours que Benedict Cumberbatch aurait rejoint le projet. Selon The Sun, qui ne vise pas toujours juste, l’acteur qui s’est illustré dans la série Sherlock pourrait venir compléter le tableau. Pour l’instant, rien n’a été confirmé par les studios. Néanmoins, Cumberbatch n’est pas étranger à l’univers de Donjons et Dragons puisqu’il avait incarné le narrateur dans le court-métrage Sleep Sound, qui raconte l’histoire de Drizzt Do’Urden.

Il faudra sans doute patienter encore un peu avant d’en savoir plus. Le tournage devrait se poursuivre encore quelques mois. Pour rappel, le film doit sortir en salle le 1er mars 2023.

