Bientôt la fin des trottinettes électriques en libre-service à Paris ?

L’adjoint Europe-Ecologie Les Verts de la maire de Paris menace d’interdire les trottinettes électriques en libre-service dans les rues de la capitale si celles-ci continuent de causer des accidents.

© Jonas Jacobsson / Unsplash

Depuis plusieurs années maintenant, les opérateurs privés proposant des trottinettes en libre service dans les rues de la capitale sont dans le viseur de la mairie. Il y a deux ans, la vitesse de ces engins a été drastiquement limitée, et la ville de Paris a interdit leur stationnement sur les trottoirs. En juillet 2020, face à la profusion de services disponibles, la ville a fait un grand ménage et a sélectionné trois opérateurs privés pour 2 ans : Lime, Dott et Tier.

Néanmoins, malgré la volonté de réguler l’usage des trottinettes en libre-service, celles-ci continuent de s’attirer une mauvaise presse. Mi-juin, une femme perdait la vie après avoir été percuté par l’un de ces deux-roues motorisés près de la Seine, tandis que les plaintes continuent de s’accumuler à propos des « trottinettes qui roulent sur les trottoirs, le sentiment d’insécurité, les trottinettes qui traînent de nouveau dans la rue », notamment depuis la fin du dernier confinement, explique David Belliard auprès de l’AFP, relayé par France Info.

Face à ces critiques, la mairie de Paris pourrait prendre une décision radicale. « Soit il y a une amélioration significative de la situation et les trottinettes trouvent leur place dans l’espace public sans provoquer de trouble, de danger supplémentaire, notamment pour les piétons, soit nous envisageons la suppression totale des trottinettes » estime l’adjoint Europe-Ecologie Les Verts de la maire de Paris.

Pour l’heure, il s’agit plutôt de pousser ces opérateurs privés à réagir plutôt que de punir, mais la menace est bien là. L’adjoint à la maire Anne Hidalgo tient par ailleurs a rappeler que « il y a des villes qui l’ont fait, en banlieue, à l’international », comme à Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, ou encore, outre-Atlantique, à New York. Le message est passé.