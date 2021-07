Amazon Alexa veut apprendre aux enfants à lire

L’assistant vocal d’Amazon poursuit sa course contre Google, et ambitionne désormais de séduire un public de plus en plus jeune… ainsi que leurs parents.

En plus de vous aider à faire vos courses et à contrôler les différents objets connectés de votre maison, Amazon Alexa pourrait bientôt aider vos enfants à lire. L’entreprise américaine a présenté cette semaine une nouvelle fonctionnalité baptisée Reading Sidekick (“compagnon de lecture” dans la langue de Molière), et destinée aux enfants. Grâce au machine learning et à la reconnaissance vocale, Alexa pourra désormais aider les plus jeunes à lire des textes à voix haute, s’attardant notamment sur la prononciation et l’intonation.

“Alexa, lisons”

Compatible avec la majorité des appareils Alexa (Echo, Echo Dot et Echo Dot Kids notamment), Reading Sidekick est pour le moment uniquement accessible aux États-Unis. La fonctionnalité nécessite notamment un abonnement Amazon Kids+, proposé outre-Atlantique à partir de 3$ par mois, mais offert pendant un an pour tout achat d’un Echo Dot Kids. Pour lancer la Reading Sidekick, il suffira de demander “Alexa, lisons” à son assistant vocal, qui proposera alors de faire son choix parmi plus de 700 livres (en anglais) compatibles. Trois niveaux de lecture seront alors proposés, allant de “lire un peu” à “lire beaucoup”. L’appareil se chargera ensuite d’adapter la difficulté de l’exercice en fonction de l’âge et du niveau de l’utilisateur.

On rappelle quand même que même si l’outil d’Amazon pourra s’avérer bien pratique pour les jeunes enfants, il ne remplace pas l’aide d’un adulte, surtout lorsqu’il est question d’un apprentissage aussi crucial que celui de la lecture.