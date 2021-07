Final Fantasy : Square Enix dévoile la date de sortie des Pixel Remasters

Les six premiers opus de la franchise sont concernés par cette grande campagne de resmaterisation dévoilée lors de l’E3 2021.

© Square Enix

Lors de sa conférence à l’E3, Square Enix avait surpris sa communauté de joueurs avec l’annonce d’un Pixel Remaster pour les six premiers Final Fantasy. Peu d’informations avaient été communiquées à ce sujet si ce n’est qu’ils ne sortiront pas en tant que collection, mais en tant que jeu individuel à des dates différentes.

Et justement, Square Enix vient de dévoiler la date de sortie des trois premiers remasters, Final Fantasy , Final Fantasy 2 et Final Fantasy 3. Ils sortiront le 29 juillet prochain sur mobiles et PC via Steam. En revanche, on ne connaît toujours pas la date de disponibilité des trois autres opus, dont on devrait avoir des nouvelles d’ici quelques semaines.

L’on sait également qu’un des aspects qui a été retravaillé concerne les musiques des jeux. En effet, même si les producteurs avaient dans l’esprit de garder des musiques fidèles aux originales, tout en amenant à un niveau supérieur. Il faut dire que les musiques contenant seulement trois tonalités différentes semblent un peu désuètes pour des remakes des années 2020.

Yoshinori Kitase, producteur sur le remake de Final Fantasy VII, a déclaré que « ce projet a débuté parce que nous voulions créer un moyen pratique pour les fans et les nouveaux joueurs de profiter de ces classiques originaux, avec des graphismes cohérents et une interface utilisateur harmonisée ».

Un amour des remasters qui commence à coûter cher

Les jeux seront disponibles séparément au prix de 11,99€ chacun pour les deux premiers opus, et 17,99€ pour le troisième. Si vous souhaitez tous les découvrir en même temps, vous pourrez attendre la sortie du bundle officiel affiché à… 75€, avec une réduction de 22% sur Steam.