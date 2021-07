Des discussions audio dans Slack pour attiser la créativité

Slack, c'est bien sûr la messagerie instantanée très utilisée en milieu professionnel, mais parfois le format texte est insuffisant pour se faire bien comprendre. C'est pourquoi l'application s'offre une petite dose d'audio.

Est-ce le succès de Clubhouse, pillé par toutes les grandes plateformes, a donné des idées à Slack ? En tout cas, la nouvelle fonction baptisée Huddles reprend l’idée des conversations audio mais en s’adaptant à l’entreprise. Après tout, il est parfois plus simple et plus efficace de parler deux minutes à un collègue de bureau (à distance) que de lui écrire !

Huddles, un espace de discussion audio entre collègues

« Huddles est un moyen audio léger de communiquer directement dans Slack », décrit Tamar Yehoshua, directeur produit de la plateforme. « La fonction recrée les interactions spontanées et fortuites qui se produisent en dehors des réunions programmées ». Certaines idées peuvent ainsi naître spontanément au détour d’une discussion anodine où la spontanéité est davantage de mise qu’en texte où il faut réfléchir à ce qu’on écrit.

« Certaines choses peuvent être synchrones mais ne demander que trois minutes », poursuit le dirigeant de Slack. « Au lieu de programmer une réunion mardi prochain entre 11h30 et midi durant laquelle toute la demie-heure est utilisée parce que c’est ce qui est prévu, [une discussion] ne demande que deux à trois minutes, maintenant, tout de suite ».

Et si la discussion Huddles s’éternise sans que personne ne prenne plus la parole, il est toujours possible de la laisser ouverte : il suffit que quelqu’un s’y joigne un peu plus tard et dise quelque chose pour rallumer la conversation. C’est quelque chose d’impossible à obtenir durant une réunion ou même un coup de fil normal. Alors que les entreprises proposent des modèles plus flexibles pour travailler, entre le télétravail et la présence au bureau, cette nouvelle fonction Huddles pourrait rencontrer son public.