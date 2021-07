Les trottinettes électriques en libre service pourraient disparaitre à Paris

La menace plane sur les opérateurs de trottinettes électriques en libre service à Paris. Ils pourraient en effet purement et simplement disparaitre du paysage si ces véhicules ne trouvaient pas leur place au sein de l'espace public.

© aixklusiv de Pixabay

Les trottinettes électriques en libre service sont, depuis ce mercredi, limitées à une vitesse maximale de 10 km/h dans dix grandes zones piétonnes à Paris : Beaubourg, les Halles, la place de la République, Bastille, les alentours de la Samaritaine… Les quatre arrondissements centraux de la capitale sont concernés.

Limitation à 10 km/h

Les trois opérateurs en charge des trottinettes électriques partagés (Lime, Tier et Dott) sont tenus de faire respecter cette nouvelle disposition. David Belliard, maire-adjoint en charge des transports, a été très clair sur la portée de cette mesure : soit on constate une amélioration « significative » de la situation avec des trottinettes qui « trouvent leur place dans l’espace public sans provoquer de trouble », soit « nous envisageons la suppression totale des trottinettes électriques [en libre service] ».

Le contrat des plateformes agréées à Paris s’achève en octobre 2022. La menace que fait planer la Mairie de Paris sur l’avenir de ces flottes de véhicules va certainement pousser les opérateurs à faire tout leur possible pour non seulement respecter leurs obligations, mais aussi pour tenter de pacifier les relations entre leurs trottinettes et les piétons. D’ailleurs, ces services sont interdits à New York ou encore Barcelone.

La réduction de la vitesse maximale dans Paris Centre sera observée de près pendant les mois d’été, où la circulation dans les rues est intense. Ce sera une manière de vérifier si la réglementation fonctionne, a estimé Ariel Weil, le maire de Paris Centre. Depuis l’été 2019, la vitesse des trottinettes électriques est bridée dans tout Paris à 20 km/h. Mais les plaintes ne se sont pas arrêtées pour autant, bien au contraire, et le sentiment d’insécurité prévaut toujours dans les rues.