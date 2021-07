Twitter distribue gratuitement 140 NFT en lien avec son histoire !

Twitter ne voulait pas laisser passer la folie NFT. Le réseau social propose de remporter 140 jetons non fongibles rattachés à des visuels et des animations mettant en scène le logo et l'histoire de Twitter.

© Twitter

Jack Dorsey, fondateur et patron de Twitter, est un fan des cryptomonnaies et de la blockchain. En mars dernier, il mettait en vente le NFT du tout premier tweet qu’il a posté, et qui était aussi le premier tweet tout court de l’histoire du réseau social. Avec un énorme succès : le jeton s’est vendu 2,9 millions de dollars !

Tête d’œuf non fongible

Twitter cherche à surfer sur cette vague via un concours ouvert à tous ses utilisateurs : sept NFT seront offerts à 20 exemplaires chacun, soit 140 jetons en tout. Rarible, une plateforme d’achat et de vente d’actifs numériques, permet de voir chaque visuel et de faire monter les enchères.

Néanmoins, Twitter les offre gratuitement à ceux qui répondent dans les tweets annonçant le concours. Pas la peine de se ruiner pour décrocher un NFT, un peu de chance suffira ! Ces jetons non fongibles mettent en scène, sous la forme de GIFs, le logo de Twitter dans toutes les situations, certains sont également liés de près à l’histoire de Twitter, comme cette statue à tête d’œuf ou ce Tamagotchi « Jack ».

140 free NFTs for 140 of you, besties pic.twitter.com/0Pm0tNhIRg — Twitter (@Twitter) June 30, 2021

Nul doute que cette nouvelle opération va redonner un coup de turbo pour les NFT, qui sont des certificats d’authenticité protégés par la blockchain. Certains commençaient à craindre que la folie des NFT était retombée comme un soufflet, mais on a bien vu que les jetons les plus intéressants trouvent toujours preneurs à des prix très élevés : c’est le cas du NFT du code source du web, vendu par son créateur Tim Berners-Lee, au prix de 5,4 millions de dollars !