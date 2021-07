NordVPN, le plus connu des VPN, offre un rabais inédit

Vous voulez vous protéger efficacement des dangers d'Internet ? Profitez des soldes pour payer votre abonnement NordVPN beaucoup moins cher.

Ces derniers temps, de plus en plus d’internautes ont intégré les logiciels VPN dans leur quotidien. Il faut dire que ces outils tout-en-un offrent à la fois sécurité, anonymat et liberté en ligne. Vous souhaitez équiper votre PC, tablette, smartphone ou Smart TV d’un VPN pour profiter de tous leurs avantages ? Les soldes d’été sont l’occasion idéale puisque vous allez pouvoir payer votre abonnement deux à trois fois moins cher. Et pour cause, le très célèbre NordVPN propose une réduction de -72% sur son abonnement 2 ans avec 3 mois gratuits en plus.

Zoom sur l’application NordVPN

Ce n’est un secret pour personne, la marque NordVPN est très populaire dans le monde de la cybersécurité. Ses publicités ne sont pas l’unique raison de son succès. Son application est particulièrement bien conçue. NordVPN procure une sécurité de pointe à tous les utilisateurs en chiffrant leur trafic de bout en bout. Cela signifie que personne ne sera en mesure de connaître vos activités en ligne.

En parallèle, il cache votre adresse IP réelle et ne divulgue pas non plus votre position. Les sites web n’ont aucune idée d’où vous êtes réellement situés.

NordVPN est présent dans 59 pays avec plus de 5 300 serveurs. En vous y connectant, vous pourrez vous affranchir de tous les blocages liés à votre emplacement géographique et regarder les chaînes TV étrangères depuis chez vous ou, à l’inverse, visionner vos contenus locaux lorsque vous êtes à l’étranger. Que vous recherchiez un VPN pour la Suisse, la France, les États-Unis ou tout autre pays du globe, vous ne serez pas déçu.

Outre le design esthétique de son application, NordVPN vient avec une panoplie de fonctionnalités comme le CyberSec (un bloqueur de publicités et de logiciels malveillants) et le Split Tunneling pour gérer la connexion VPN entre vos applications. Et si vous voulez une confidentialité encore plus poussée, il est possible de se connecter à ses serveurs Double VPN pour deux chiffrements à la suite.

Le VPN en baisse de -72% et 3 mois d’abonnement en cadeau

Si vous attendiez les soldes pour faire de bonnes affaires, vous avez bien fait ! Le fournisseur NordVPN se montre très généreux en appliquant une réduction de -72% sur son forfait 2 ans et en offrant 3 mois supplémentaires à ses nouveaux abonnés. Au lieu de payer la souscription plein pot à 258€, elle ne vous coûtera que 71,20€ pour deux ans, soit 2,64€ par mois. Ce prix est nettement inférieur à ce qui est normalement pratiqué puisqu’en moyenne, le coût varie entre 5 et 10€ par mois.

Ce tarif est d’autant plus avantageux quand on sait que six connexions en simultané sont comprises dans un seul compte. Vous pourrez ainsi utiliser le VPN sur tous vos périphériques sans avoir à souscrire une nouvelle fois. L’application NordVPN s’adapte sur PC, tablette, smartphone, Smart TV et boîtier connecté. Tous les principaux OS sont compatibles (même Linux).

Si malgré tout vous n’êtes pas satisfait par ses services, vous pourrez être remboursé en intégralité de votre achat grâce à la garantie de 30 jours. Il n’y a donc aucun risque à souscrire pour le tester. Pour en savoir plus sur cette offre, vous pouvez la voir ici :

