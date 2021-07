Le Play Store exige un nouveau format pour distribuer les applications Android

C'est bientôt la fin d'une époque pour le Play Store : à partir du mois d'août, les développeurs devront soumettre à la boutique de Google des applications dans un nouveau format qui remplace les fameux APK.

© Google

Le mois prochain, les nouvelles applications qui seront soumises au Play Store devront être fournies au format Android App Bundle (ABB). C’est un changement de taille pour des milliers de développeurs, habitués jusqu’à présent à livrer leurs apps au format APK (Android Application Package). Le nouveau bundle est disponible depuis 2018, mais les développeurs avaient toujours la possibilité d’utiliser l’APK.

Seul le Play Store peut installer des ABB

Il y a plus d’un million d’applications qui sont distribuées en ABB, dont de nombreux poids lourds comme Netflix, Twitter, les apps d’Adobe, les jeux de Gameloft, etc. Désormais, tout le monde devra y passer, du moins pour les nouvelles applications. Les mises à jour peuvent continuer à être soumises en APK, mais à lire Google entre les lignes, cela aussi pourrait changer rapidement.

Le format ABB a plusieurs avantages du point de vue de l’utilisateur : le poids des applications est plus léger, en moyenne de 15% par rapport à un APK. Les apps ABB distribuées par le Play Store sont adaptées aux configurations et à la langue des utilisateurs. Les ABB sont donc plus rapides à télécharger, ce qui favorise les installations.

Pour les développeurs aussi, les atouts d’Android App Bundle sont intéressants : les signatures protégeant l’intégrité des apps sont plus fortes, la distribution des différents éléments graphiques est plus souple et efficace. Bref, sur le papier l’ABB est largement supérieur à l’APK. Le hic, c’est que seul le Play Store peut utiliser les nouveaux bundles, autrement dit on ne peut pas les installer en dehors de la boutique de Google, comme le sont les APK.