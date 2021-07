Box internet : fini les frais, ces 2 offres vont diviser votre facture internet 🔥

Si la box Internet constitue un poste de dépenses incontournable, il est possible de réduire le montant de sa facture mensuelle. Voici les deux meilleures offres à saisir ce week-end.

Depuis mercredi, les soldes battent leur plein chez les marchands et les box Internet ne sont pas en reste. En effet, les FAI ont eux aussi dĂ©cidĂ© de vous faire profiter de mini prix. Si vous en avez marre de payer une fortune pour votre fibre (voire parfois l’ADSL), vous pouvez changer le cours des choses ce week-end.

Pas de panique, changer de box Internet est simple. Les acteurs ont facilitĂ© la procĂ©dure au fil des annĂ©es, si bien que souscrire Ă une nouvelle offre ne prend pas plus de quelques minutes en ligne. En tout cas, c’est vrai chez SFR et chez RED by SFR, deux opĂ©rateurs qui ont dĂ©cidĂ© de voir les choses en grand avec leurs offres du moment.

Notez qu’il faut ĂŞtre un “nouveau client” pour choisir l’une des box Internet remisĂ©es ci-dessous. Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ client chez le FAI dont l’offre vous intĂ©resse, il n’est pas possible de profiter des rabais qui sont en cours. Si vous ne savez pas si vous ĂŞtes Ă©ligible Ă la fibre (ou Ă l’ADSL), chacun des sites vous permettra de faire un test en direct.

La fibre SFR Ă mini prix

SFR est rĂ©putĂ© pour ses box Internet depuis plusieurs annĂ©es. S’il se prĂ©sente comme un FAI assez traditionnel, ses offres n’en sont pas moins très intĂ©ressantes — surtout avec l’opĂ©ration shopping d’Ă©tĂ© qui est en cours. Il a le mĂ©rite de proposer de belles offres tout en ayant un service rassurant pour ses utilisateurs. Celui-ci divise sa gamme en 2 formules intitulĂ©es SFR Fibre et SFR Fibre Power.

La box Internet SFR Fibre est la plus compétitive (et la moins chère) grâce aux offres mises en avant ce dimanche. En effet, son prix est de 16 euros par mois pour la fibre avec le très haut débit (500 Mb/s en download et en upload), les appels illimités vers les fixes et 160 chaines TV. Allez voir où vous voulez, aucun autre FAI ne propose une telle promesse à un prix aussi agressif.

Hors remise, le prix de cette box Internet est de 38 euros par mois. Avec l’offre en cours, vous ne payez que 192 euros sur toute la première annĂ©e (au lieu de 456 euros-. Vous Ă©conomisez donc un montant de plus de 250 euros avec cette formule, soit près de 60%. D’autre part, il faut savoir que le tarif est garanti par SFR pendant 12 mois. Par la suite, il grimpera au tarif de base, soit 38 euros, une somme mensuelle qui reste acceptable pour un tel abonnement.

Le tarif de cette box Internet est loin d’ĂŞtre son seul argument. Avec cette formule, vous bĂ©nĂ©ficiez d’un dĂ©bit d’une vitesse de 500 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement et 50 Mb/s en envoi. Pour des offres similaires, aucun rival n’est capable de proposer aussi bien sur le marchĂ©. En effet, Bouygues Telecom et Orange se cantonnent Ă des vitesses respectives de 300 Mb/s et 400 Mb/s. Chez SFR, la pĂ©riode d’engagement est d’un an : c’est pile la durĂ©e pendant laquelle le tarif est le plus agressif, après quoi vous pouvez choisir de partir chez un concurrent en toute libertĂ©.

SFR va aussi prendre en charge jusqu’Ă 100 euros de vos frais de rĂ©siliation. Si vous ĂŞtes engagĂ© ailleurs, il rĂ©glera ce montant Ă votre place (sous forme de remboursement toutefois) si vous prenez sa formule. C’est un gage financier qui s’avère rassurant quand vous prenez une nouvelle box Internet. La procĂ©dure se veut simple et efficace, vous n’y passerez pas plus de quelques minutes.

RED by SFR, la box Internet de la liberté

RED by SFR a beau faire partie du mĂŞme groupe que SFR, il se prĂ©sente comme un FAI moderne. Sa box Internet est très simple Ă comprendre en plus d’ĂŞtre transparente. Le tarif mensuel et les avantages sont Ă©galement très apprĂ©ciables, puisque sa formule est sans engagement de durĂ©e. L’offre en cours se termine dès le 5 juillet, n’attendez plus pour faire la transition.

PlacĂ©e parmi les meilleurs box Internet du marchĂ©, la formule de RED by SFR est actuellement Ă 20 euros par mois pour la fibre en très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et 500 Mb/s en envoi) avec les appels illimitĂ©s vers les fixes et les mobiles. C’est un très bon prix pour une telle qualitĂ© d’offre.

En temps normal, cette box Internet est Ă 35 euros par mois. Une fois de plus, les Ă©conomies Ă rĂ©aliser sont monstrueuses, sachant que le prix de l’offre ne double ni ne triple après la première annĂ©e. Pour faire simple, vous faites une affaire de plus de 42% en choisissant cette formule dans le cadre de la promotion en cours.

Cette box Internet n’inclut pas l’option TV de base, car RED by SFR considère que beaucoup de personnes n’ont pas de tĂ©lĂ©viseur et qu’ils n’ont pas Ă prendre une option inutile. Si vous souhaitez accĂ©der Ă 35 chaĂ®nes, il suffit de prendre le dĂ©codeur Ă 19 euros Ă l’achat : le tarif mensuel n’augmente pas. Pour 100 chaĂ®nes, l’abonnement mensuel passe Ă 23 euros par mois (et l’achat du dĂ©codeur Ă 19 euros).

RED by SFR vous permet aussi de choisir le niveau de dĂ©bit dont vous souhaitez profiter avec votre box Internet. Pour quelques euros de plus, vous pouvez prendre l’option DĂ©bit Max avec le Wi-Fi 6. Tous les dĂ©tails sont disponibles sur le site officiel, le fonctionnement est très simple Ă comprendre.