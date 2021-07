Riot Games Music lance Sessions: Vi, un album pour les créateurs de contenu

Toutes les musiques de l’album sont libres de droit et peuvent être utilisées sans risque, en stream ou dans des enregistrements vidéo.

Riot Games Music, qui n’est autre que la branche musicale du studio à l’origine du jeu League of Legends, vient d’annoncer la création de Sessions, une série d’albums pour les créateurs de contenu. La particularité des albums Sessions, c’est qu’ils seront composés exclusivement de musiques instrumentales libres de droit et gratuites. De cette manière, tout le monde peut utiliser ces musiques pour se détendre ou encore pour créer du contenu vidéo.

Sessions : Vi est le premier de la série et il est d’ores et déjà disponible sur Spotify, Youtube et Apple Music. Il contient 37 musiques pour un total de plus d’une heure et demie d’écoute (1h40). Les pistes musicales ont toutes des sonorités similaires et affichent un caractère assez chill et passe-partout. On peut sûrement s’attendre à plus de diversité avec la sortie prochaines des albums suivants, qui n’ont pas encore été annoncés par Riot.

Propriété intellectuelle et monétisation, la bataille des créateurs de contenu

Avec les albums Sessions, Riot Games vient répondre à l’un des principaux soucis des créateurs de contenu aujourd’hui qui est le droit de propriété intellectuelle. En effet, c‘était l’un des engagements de la branche Riot Games Music, que la firme avait pris il y a déjà un an. Tous les créateurs de contenu, qu’ils soient streameurs ou youtubeurs, peuvent donc utiliser ces pistes sans prendre le risque de faire face à des conséquences juridiques ou financières par rapport à la monétisation des plateformes de création.

Évidemment, tout le monde peut avoir accès gratuitement à cet album et peut donc également servir de playlist d’ambiance pour vos soirées ou en musique de fond pour vos sessions de travail.