Valorant : Riot Games annonce l’arrivée du jeu mobile

Le jeu mobile est la concrétisation pour Riot Games d’une année fructueuse et pleine d’ambitions pour l’avenir.

© Riot Games

Valorant, le FPS tactique de Riot Games, souffle sa première bougie cette année. Pour l’occasion, Riot Games a dévoilé quelques information intéressantes sur ses projets à venir. Pour commencer, le studio tient à se féliciter d’avoir pu rassembler des millions de joueurs grâce à Valorant. En effet, le jeu rassemble en moyenne plus de 14 millions de joueurs actifs par mois. Si Valorant a su se faire une place aussi vite, c’est notamment grâce à ses compétitions d’eSport ainsi qu’à son immense succès sur PC. Au total, Riot Games a comptabilisé plus d’un demi-milliard de parties jouées au cours de cette première année sur le marché.

Pour fêter son succès, Riot Games a annoncé l’arrivée d’un jeu mobile Valorant. Le titre est en cours de développement et aucune date de sortie n’a été dévoilée pour le moment. Il s’agira vraisemblablement d’un portage du titre, ce qui devrait permettre au jeu d’être « accessible à toujours plus de joueurs à travers le monde ». Pour le moment, Riot Games n’a pas été très généreux en informations et on ne connaît pas encore les détails concernant les mécaniques de jeu ou encore sa capacité à supporter le cross-play ou non.

Une scène compétitive sérieuse

Côté eSport, Riot Games est fier de voir à quelle allure la scène compétitive de Valorant s’est développée, notamment avec le Valorant Champions Tour, compétition internationale qui se déroule en trois étapes. En France, on a récemment inauguré le circuit Valorant Open Tour France. La finale du tournoi du printemps a par ailleurs été suivie par 73 300 spectateurs uniques sur la chaîne Mandatory.gg. En parallèle, la finale du tournoi international a rassemblé plus de 800 000 spectateurs par minutes, avec un pic à plus d’un million de spectateurs en simultanés. Valorant a donc su s’imposer comme un jeu FPS technique et apprécié par la communauté de gamers. Reste à savoir si le jeu mobile sera à la hauteur de la réputation du jeu PC.

