Avec son offre, le VPN CyberGhost vous offre davantage de liberté sur internet

Si vous êtes soucieux de votre confidentialité en ligne et des traces que vous laissez sur Internet, les applications VPN devraient vous être utiles. En sécurisant vos données et en protégeant votre identité numérique, les VPN permettent aux internautes de naviguer beaucoup plus sereinement. En ce qui concerne le choix du fournisseur, l’idéal est de s’orienter vers un VPN fiable comme CyberGhost.

Le tarif de son abonnement n’est pas donné en temps normal, mais grâce à sa promotion pour les soldes, il devient un VPN largement abordable. En effet, le prix de son abonnement 1 an chute de -85% et 3 mois gratuits sont offerts pour l’occasion. Résultat, le VPN revient à seulement 1,99 euros par mois.

Pourquoi utiliser le logiciel CyberGhost VPN ?

CyberGhost VPN est très utile au quotidien puisqu’au sein d’une seule et même application, il réunit de nombreuses fonctionnalités relatives à la sécurité, l’anonymat et le contournement des blocages numériques. Son utilisation est simple comme bonjour et ne nécessite aucune compétence technique.

Pour activer CyberGhost, il suffit de se connecter à l’un de ses 7 000 serveurs répartis dans 91 pays du monde. Dès lors, votre trafic sera chiffré de bout en bout. C’est le meilleur moyen de protéger tout ce que vous faites en ligne (sites web visités, coordonnées bancaires, mots de passe, fichiers téléchargés…).

CyberGhost masque également votre adresse IP afin de respecter voter anonymat et ne pas révéler votre emplacement géographique. Les sites web ne verront que la localisation du serveur choisi. De cette manière, vous pourrez accéder aux sites géo-bloqués ou censurés en vous connectant au pays adéquat. CyberGhost VPN vous offrira un Internet sans frontière.

Vous pourrez regarder tous vos contenus en ligne grâce à ses serveurs optimisés pour le streaming et sa bande passante illimitée. Notez que les téléchargements de torrents pourront s’effectuer tout aussi facilement et sans risque via ses serveurs optimisés pour le P2P.

Il est important de souligner que CyberGhost est compatible sur les ordinateurs, téléphones, télévisions connectées et tablettes. D’ailleurs, il s’agit d’un excellent VPN pour iPad.

Protéger ses données pour 1,99 euros par mois

CyberGhost vous intéresse mais vous ne voulez pas payer le prix fort ? Ce VPN premium est aujourd’hui à la portée de tous les budgets avec cette promotion exclusive de -85% sur son abonnement 1 an et 3 mois gratuits. Ainsi, vous devrez débourser seulement 29,85 euros au lieu de 180 euros pour souscrire à ce VPN.

Pour vous donner un ordre d’idée, cela équivaut à 1,99 euros mensuels sur la durée d’engagement, soit 15 mois en tout. En considérant tous les atouts que vous apportera CyberGhost, ce prix est très faible.

Mais l’offre devient encore plus attractive si l’on compte les sept connexions en simultané incluses dedans. De quoi équiper tous vos appareils sans avoir à payer un centime de plus. Vous pourrez même en faire profiter votre entourage s’il vous reste des emplacements libres.

Pour ceux qui ont peur de s’engager à l’année, CyberGhost a pensé à tout en mettant en place une garantie valable 45 jours après la date d’achat. Vous pourrez donc être remboursé en intégralité (soit 29,85 euros) si le VPN ne vous convient pas. L’assistance client est joignable 24 heures/24 et 7 jours/7 pour recevoir votre demande.

