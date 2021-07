Hideo Kojima aurait signé un accord avec Xbox pour un jeu

Cet accord ne veut pas forcément dire que le jeu sera exclusif aux consoles Xbox, mais annonce la progression du partenariat entre Kojima et Microsoft.

Alors que les rumeurs concernant le passage de Sony à Microsoft pour Hideo Kojima s’intensifient, il semble qu’un accord ait été signé entre le game designer et le propriétaire de la branche Xbox selon le média VentureBeat. En effet, il a dévoilé qu’une lettre d’intention avait été signée et qui concernerait les détails de l’arrangement entre les deux parties pour le prochain jeu peut-être exclusif aux consoles Xbox.

Cette lettre d’intention serait une étape importante dans la consolidation de la relation entre Hideo Kojima et Microsoft, surtout après tant d’années passées aux côtés de Sony. Selon VentureBeat, cela ferait des mois que Microsoft et le game designer discutent d’un possible partenariat et la lettre d’intention serait une preuve que « ces discussions commencent à porter leurs fruits ».

Un jeu signé Kojima encore mystérieux

Concernant les projets d’Hideo Kojima, rien n’a été révélé pour le moment et personne ne sait quel jeu il pourrait bien imaginer. Il semblerait que le partenariat avec Microsoft permettra à Hideo Kojima de laisser libre cours à son imagination, tout en profitant de la technologie proposée par Microsoft avec sa Xbox Series X ultra performante. De manière générale, les consoles nouvelle génération suppriment les barrières de l’i

Selon les premières rumeurs, Hideo Kojima aurait décidé de conclure un partenariat avec Microsoft car les ventes de son dernier jeu auraient été insuffisantes pour Sony. Bien que Death Stranding, exclusivité PS4 à sa sortie, a vraisemblablement été très rentable, la firme japonaise aurait décrit ses résultats comme étant « décevants ».