Genshin Impact donne rendez-vous aux joueurs pour sa prochaine grosse mise à jour

Après une 1.6 particulièrement réussie, Genshin Impact dévoilera d’ici quelques semaines les secrets de sa prochaine mise à jour.

© MiHoYo

Le 9 juin dernier, MiHoYo levait le voile sur la mise à jour 1.6 de Genshin Impact. Entre Kahuza, les skins et l’exploration de l’Archipel de la Pomme Dorée, les joueurs et les joueuses ont eu de quoi faire depuis l’arrivée des beaux jours. Alors que toute la communauté s’essaie désormais à l’évènement Combadaboum, les yeux se tournent déjà vers la prochaine mise à jour du jeu. Attendue comme la 2.0 (1.7), cette prochaine étape de l’aventure Genshin Impact devrait apporter son lot de nouveautés, notamment avec l’arrivée de la nouvelle région électrique Inazuma, et de plusieurs nouveaux personnages déjà leakés.

Chers voyageurs, Le programme spécial de l'aperçu de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé sur la chaîne officielle Twitch à 8h00 (UTC-4) le 9 juillet>>> https://t.co/15HKtWHJen

et la chaîne YouTube à 12h00 (UTC-4) le 9 juillet >>> https://t.co/VvGinSppBX — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) July 6, 2021

Un live pour faire le point

Pas vraiment fan des fuites concernant son jeu star, MiHoYo semble avoir pris le parti de régulièrement communiquer sur son RPG, sans doute pour tenter de couper l’herbe sous le pied des leakers. C’est donc via le compte officiel du jeu sur Twitter, que le studio de développement a officialisé une nouvelle diffusion live sur YouTube et Twitch, dédiée à “l’aperçu de la nouvelle version de Genshin Impact”. Rendez-vous donc vendredi 9 juillet à 14 heures, heure française sur la chaîne Twitch officielle du jeu et à 18 heures sur YouTube.

Très attendue par les joueurs et les joueuses, la mise à jour 2.0 n’a pourtant pas encore été officialisée par MiHoYo. Cet event devrait néanmoins être l’occasion de mettre des mots sur les prochaines quêtes de Genshin Impact, mais aussi d’officialiser le cross-save entre la PS4/PS5 et les autres supports. Rendez-vous vendredi pour avoir le fin mot de l’histoire.