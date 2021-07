Forfait mobile : inédite en juillet, cette offre 20 Go à 4,99€ fait des ravages 🔥

Vous cherchez un nouveau forfait mobile ? On vous a préparé les abonnements les plus populaires, dont deux finissent déjà ce soir.

© Unsplash / Cristian Lopez

Cette année, les soldes d’été affichent un visage bien plus séduisant que les éditions précédentes. Si les opérateurs ne participent pas officiellement à l’opération, ils mettent toutefois en avant des offres XL sur leur forfait mobile. Alors que juillet est généralement un mois peu généreux chez les opérateurs, c’est tout l’inverse qui se passe cette année !

Que ce soit chez Prixtel, B&You ou RED by SFR, le forfait mobile est mis à l’honneur avec des rabais très convaincants. Le MVNO Prixtel est le plus agressif sur le prix (et sur la qualité, puisqu’il bénéficie du réseau Orange) avec son offre sans engagement. RED by SFR et B&You sont deux valeurs sûres, avec un tarif qui reste très intéressant.

Voir l’offre Prixtel

Malheureusement, tout le monde n’est pas éligible à ces offres : il faut être un nouveau client chez l’opérateur. L’objectif de ces forfaits mobiles à prix mini est d’attirer des clients de la concurrence pour gonfler la base. C’est compréhensible, surtout que les tarifs sont ultra agressifs. Si vous aviez l’intention de changer, il faut en profiter maintenant.

Prixtel, le forfait mobile à 4,99 euros

Prixtel s’illustre avec un forfait mobile qui se place parmi les meilleures offres des derniers mois (si ce n’est la meilleure). L’opérateur virtuel a le mérite de proposer une offre qui se base sur la consommation réelle de data, ce qui veut dire que le prix va évoluer chaque mois selon votre utilisation. C’est la fin du prix fixe pour une formule que vous n’utilisez pas – ou qui reste trop limitée pour votre usage réel.

Le premier forfait mobile de Prixtel s’appelle “Le petit”. Si son tarif est effectivement petit, le volume de data peut convenir à un grand nombre de personnes. C’est une formule dont le prix peut revenir à moins de 5 euros par mois si vous utilisez moins de 20 Go. Deux paliers supérieurs permettent d’utiliser davantage de data, sans pour autant exploser la facture avec du hors-forfait.

Ce forfait mobile est très simple à comprendre. Si vous souscrivez et que vous consommez 19 Go de data le premier mois, la facture sera de 4,99 euros par mois. Dans le cas où vous montez à 26 Go le mois suivant, celle-ci passera alors à 7,99 euros. C’est la même chose tous les mois, vous pouvez appeler et envoyer des messages comme bon vous semble sans que le prix ne soit impacté. Celui-ci évoluera seulement si vous consommez plus ou moins de données mobiles sur la période.

Voir l’offre Prixtel

Prixtel ne s’est pas arrêté à cet unique forfait mobile, il a mis en place d’autres offres qui sont destinées à tous les utilisateurs qui veulent plus de 40 Go de data tous les mois. Pour ce faire, il répond à leurs attentes avec les deux autres abonnements intitulés “Le grand” et “Le géant”. Encore une fois, ceux-ci fonctionnement sur ce même dispositif de paliers, le tarif mensuel est relié à un volume de données mobiles.

Le grand :

0 à 60 Go = 7,99 euros par mois

60 à 80 Go = 10,99 euros par mois

80 à 100 Go = 12,99 euros par mois

Le géant :

0 à 100 Go = 12,99 euros par mois

100 à 150 Go = 17,99 euros par mois

150 à 200 Go = 22,99 euros par mois

Parmi toutes ces offres, vous trouverez le forfait mobile qu’il vous faut sans aucun doute. En plus, toute la gamme est sans engagement de durée chez Prixtel. L’opérateur est également le seul en France à être neutre en carbone, car il compense ses émissions en plantant des arbres via un de ses partenaires. Vous avez aussi le choix entre les réseaux Orange et SFR, c’est parfait pour bénéficier de la qualité de ces derniers à un prix très mini.

B&You, 4 forfaits dans la gamme

B&You n’est pas en reste aujourd’hui, son forfait mobile est aussi à un prix décent. Il décline son offre de base en 4 formules qui s’avèrent toutes compétitives, c’est aussi une belle opportunité de faire baisser les prix de cette dépense mensuelle. Encore une fois, ces abonnements sont sans engagement, vous pouvez partir chez la concurrence quand vous voulez sans vous justifier.

Le forfait mobile qui propose le meilleur rapport qualité-prix revient actuellement à 14,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 100 Go d’Internet (dont 12 Go depuis l’UE ou les DOM). C’est un bon compromis en termes de données mobiles et de tarif.

Pour découvrir ce forfait mobile chez B&You, c’est ici :

Voir l’offre B&You

En plus de ce forfait mobile, B&You avance trois autres offres :

4,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 5 Go d’internet

12,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 60 Go d’Internet

18,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 120 Go d’Internet

RED by SFR, une excellente alternative

RED by SFR et B&You étant des rivaux directs, leur forfait mobile a des airs de ressemblance. Pour autant, ce mardi matin, RED by SFR a décidé de relancer son Big RED avec des offres XXL sur ses abonnements mobiles. Mais attention, l’opération ne dure que 2 jours et demi, il faut donc se dépêcher.

Le premier forfait mobile de RED by SFR est à 15 euros par mois (au lieu de 20 euros) pour les appels, SMS et MMS en illimité avec 200 Go de data dont 15 Go depuis l’UE et les DOM. Pour ceux qui n’ont pas besoin d’un tel volume, il y a une version à 12 euros par mois incluant 100 Go. Ensuite, il y a une troisième offre avec 40 Go pour 10 euros seulement (notre préférée). Enfin, les 5 Go sont toujours à 5 euros par mois.

Pour découvrir le Big RED chez RED by SFR, c’est par ici :

Voir l’offre RED by SFR