Star Wars : l’écriture de Rogue Squadron est bientôt terminée

Après 4 années d’omniprésence dans les salles obscures, la saga Star Wars prend une pause méritée sur le grand-écran. Mais si Lucasfilm semble désormais concentrer ses efforts sur Disney+, la firme n’a pas abandonné le cinéma pour autant. En coulisse, elle prépare plusieurs long-métrages qui viendront enrichir l’univers créé par George Lucas en 1977. Parmi tous les projets évoqués ces dernières années, l’un d’entre eux semble se concrétiser.

Rogue Squadron, attendu sur nos écrans en 2023, soit près de 4 ans après l’Ascension de Skywalker, suivra les aventures d’une nouvelle génération de pilotes de chasse pendant la saga Skywalker. Si très peu de détails ont fuité sur l’intrigue du film, sa réalisatrice Patty Jenkins a donné quelques informations sur son développement à The Hollywood Reporter.

“Tout se passe plutôt bien. Je travaillais depuis 6 mois sur le projet quand l’annonce de ma participation au film a été faite. Nous terminons l’écriture du scénario et tout se passe à merveille. Je suis très enthousiaste à propos de cette histoire et à l’idée que notre film soit le prochain film Star Wars. C’est une grosse responsabilité, mais aussi, une opportunité en or de commencer de nouvelles choses.”