Bouygues Telecom : Vente flash XXL sur les forfaits B&You jusqu’à demain

Jusqu'à demain soir, Bouygues Telecom affiche une vente flash inédite sur ses forfaits B&You. On vous explique tout !

Offres Very B&You © Bouygues Telecom

En quelques années, la gamme de forfaits mobiles B&You a conquis des millions de français. Elle est sans engagement, transparente, simple à gérer et surtout, elle est pas chère. Cela n’empêche pas Bouygues Telecom d’offrir une qualité irréprochable pour son service, tant sur la qualité du réseau (n°2 selon l’ARCEP) que sur le support client.

Depuis hier soir, Bouygues Telecom affiche une vente flash sur toute sa gamme de forfaits B&You. Alors qu’ils sont déjà par défaut compétitifs au niveau du prix, leur rapport qualité prix devient imbattable. Que ce soit pour la formule 5, 40, 100 ou 200 Go, les tarifs appliqués sont exceptionnels. Avec sa gamme de quatre abonnements, l’opérateur ratisse large et saura convaincre tous les français.

Découvrir les offres B&You

Bouygues Telecom, une valeur sûre

Vous en avez marre des opérateurs qui jouent la carte de l’opacité et qui coûtent fondamentalement très chers ? Les forfaits mobiles de la gamme B&You sont tout l’opposé. La première chose à savoir, c’est qu’ils sont sans engagement : l’opérateur fait donc au mieux pour toujours rester compétitif (notamment sur le prix) pour ne pas voir sa clientèle partir.

Autre argument en la faveur de Bouygues Telecom : la qualité de son réseau. Que vous soyez en ville ou en zone rurale, le signal est parmi les meilleurs du marché. L’ARCEP lui a d’ailleurs attribué la place de deuxième meilleur réseau mobile en décembre dernier. Ce même régulateur lui a aussi décerné la première place pour la couverture en zones rurales (villes et villages de moins de 10 000 habitants).

En optant pour un forfait mobile B&You, vous n’aurez pas accès au réseau de boutiques physiques Bouygues Telecom. Pour autant, la relation est simple et efficace à travers les différents supports numériques (ordinateur, mobile…). L’opérateur se distingue aussi comme l’un des meilleurs services clients du marché, vous êtes sûr d’obtenir une réponse à vos questions dans un délai très court.

Enfin, le dernier point important pour un forfait afin qu’il soit populaire, c’est le prix. Et sur ce critère, Bouygues Telecom excelle avec ses offres spéciales Very B&You. Plus bas, on vous présente le détail des quatre offres en cours, compatibles avec le réseau 4G. A noter qu’une cinquième offre B&You est disponible, mais elle est orientée pour ceux qui voudraient la 5G (130 Go pour 24,99€ par mois).

Quel forfait B&You choisir ?

Encore inédit dans la gamme B&You, on voit l’apparition d’un nouveau forfait mobile : appels, SMS et MMS illimités et 40 Go pour 9,99 euros par mois. De cette enveloppe de data, vous pouvez en utiliser jusqu’à 6 Go par mois dans l’Union Européenne et les DOM. Bouygues Telecom vous offre aussi un mois d’essai au service b.tv (70 chaines TV, sans décompte de la data).

Si le forfait 40 Go sera probablement le plus populaire de cette opération Very B&You, il y a d’autres abonnements qui sont plus adaptés à certains profils. Pour les petits consommateurs de data, la formule 5 Go à 4,99 euros est un très bon choix. Celle-ci ne comprend toutefois pas de data à l’étranger.

Pour ceux qui utilisent leur smartphone de manière très assidue, Bouygues Telecom a aussi deux formules adaptées. Le premier forfait comprend les appels / SMS / MMS illimités ainsi que 100 Go pour 11,99 euros par mois. En rajoutant 2 euros par rapport au forfait 40 Go, vous avez donc le droit à une enveloppe de data bien plus conséquente.

Enfin, on ne peut pas oublier le forfait 200 Go de la marque B&You, qui est le plus compétitif du moment. Si vous avez un fort usage en films, vidéos, jeux ou autres réseaux sociaux, ce forfait mobile sera le parfait allié. Il comprend aussi tous les appels, SMS et MMS en illimité et il est à 14,99 euros par mois. C’est 40% de moins que le tarif qui était affiché il y a quelques jours. Pour ces offres Very B&You, Bouygues Telecom ne fait pas semblant.

Encore une fois, Bouygues Telecom met en avant une offre flash qui se termine déjà jeudi soir. Si vous avez envie de prendre le temps pour faire cette souscription, on vous invite à vous y prendre au plus tôt. La procédure est simple, mais c’est toujours mieux de la compléter sans pression.

Pour découvrir les offres, c’est par ici :

Découvrir les offres B&You