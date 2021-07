Monopoly se décline en version Animal Crossing cet été

Après son succès sur Nintendo Switch l’année dernière, Animal Crossing New Horizons s’offre une déclinaison sur Monopoly.

© Nintendo

Après Super Mario Bros, Game of Thrones et une bonne partie du paysage pop culturel actuel, c’est au tour d’Animal Crossing d’arriver sur Monopoly. Sorti en 2020, New Horizons a largement égayé notre premier confinement. Cette fois, la licence promet d’animer nos soirées d’été, avec une adaptation en jeu de plateau qui bénéficie pour l’occasion de règles revues et corrigées à destination des plus jeunes. Après une fuite quelques semaines plus tôt, cette nouvelle version du Monopoly aux airs de vacances est désormais officielle, et sortira fin août en France.

Même en vacances, vive le capitalisme

Pour ce nouveau Monopoly insulaire, pas de maisons ni de châteaux dans lesquels investir. L’objectif sera de collectionner les insectes, les poissons, les fossiles et les fruits, en incarnant un des villageois de l’île. Des cartes de compétences viendront complexifier vos missions, et vous pourrez interagir avec les autres habitants. “En vous déplaçant sur le plateau avec des jetons personnalisés inspirés du jeu vidéo, vous accomplissez des tâches insulaires et rencontrez d’autres personnages”, indique le communiqué de presse.

Évidemment, et même si la capitalisme est au cœur de New Horizons, l’impitoyable Tom Nook semble s’être un peu calmé sur les clochettes. À la place des billets, vous devrez entasser des jetons, tandis que les décorations vous demanderont de dépenser vos Nook Miles.

Une version remaniée et plutôt sympathique du jeu donc, qui sortira à la fin du mois d’août en France, au prix conseillé d’environ 35€.