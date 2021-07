Pazzi ouvre le premier restaurant robotisé au monde à Paris

Pazzi a ouvert sa première Pazziria à Beaubourg au centre de Paris le 5 juillet dernier. Après 7 années de recherche et développement et 5 brevets déposés, Cyril Hamon et Sébastien Roverso ouvrent le premier restaurant robotisé au monde !

© PAZZI

Avec ce projet, ils ambitionnent de permettre à tous d’accéder à des pizzas de qualité, abordables et disponibles à toute heure préparées par un pizzaiolo unique en son genre : un robot. Ce restaurant autonome est la garantie d’un show culinaire inédit et offre la première immersion au cœur d’un robot-restaurant.

Fort de la réussite de son pilote ouvert au centre commercial de Val d’Europe en 2019, Pazzi a ouvert sa première Pazziria parisienne à Beaubourg, face au centre Pompidou dans le quartier du Marais. Le restaurant de 120m² est dans un emplacement stratégique et dynamique bénéficiant d’une forte affluence, où il peut concocter près de 80 pizzas par heure à récupérer par click & collect, à consommer sur place ou via la livraison à domicile.

Pour sélectionner leur pizza, les clients sont invités à se diriger vers les bornes du restaurant autonome ou commander sur une web app par Internet. La commande est ensuite envoyée à Pazzi, le pizzaïbot, doté d’une intelligence artificielle développée par 30 experts, ingénieurs et développeurs, qui lui permet de tout réaliser : déplacer et aplatir la pâte fraîche, étaler la sauce, déposer les ingrédients, cuire puis mettre en boite recyclée et découper la pizza. Plus encore, Pazzi personnalise les quantités des ingrédients à souhait, identifie et corrige les imperfections et les remplace quand nécessaire pour assurer une préparation optimale.

Capable de produire 1 pizza toutes les 45 secondes et d’en cuire 6 à la fois, soit un total de 5 minutes par pizza, Pazzi est une prouesse technologique qui offre un service rapide pour les consommateurs pressés et qui peuvent observer leur commande en toute transparence. Pour les commandes passées par la web app, le robot les dépose dans les box en attendant la récupération. Le restaurant autonome est entièrement digitalisé de la commande à la récupération de la pizza. Des écrans suivent l’évolution de la préparation tandis qu’un système de box doté d’un scan permet de récupérer sa commande.

On notera que Pazzi est accompagné au quotidien par Thierry Graffagnino, Triple Champion du monde de la pizza. Par son savoir-faire, le chef a guidé les inventeurs pour développer des recettes originales. Aujourd’hui, Pazzi identifie chaque pâton et le travaille différemment selon sa maturation et son degré d’humidité !

Pazzi ambitionne après cette ouverture de s’étendre avec deux nouvelles ouvertures à Paris d’ici fin 2021 et à l’étranger, avec une ouverture en Suisse prévue au premier trimestre 2022.