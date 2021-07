Les meilleurs VPN se mettent aux soldes, voici 3 offres au top

Vous êtes en quête des meilleurs bons plans VPN du moment ? Ils sont tous ici, avec les meilleurs VPN actuels.

Dans le monde de la sécurité numérique, il existe des logiciels qui ont pris de l’ampleur depuis quelques années : les VPN. Et pour cause, ces derniers sont très utiles. Les VPN chiffrent vos données de navigation afin qu’elles ne soient pas piratées et masquent votre adresse IP de façon à ce que votre identité soit protégée.

Mais ces outils proposent aussi d’autres options, comme le contournement des géo-blocages par exemple. Toutefois, parmi tous les VPN disponibles en ligne, lequel choisir ? Pour vous aider, nous avons sélectionné pour vous les trois meilleures offres promotionnelles du moment, chez les meilleurs logiciels actuels.

La plus intéressante d’entre elles se trouve chez CyberGhost, qui passe sous les 2 euros mensuels et offre trois mois de protection supplémentaire.

Le grand CyberGhost en réduction de -85% avec 3 mois offerts

Si vous avez procédé à quelques recherches sur les VPN, il se peut que vous connaissiez déjà le logiciel CyberGhost. Ce dernier est très répandu, car il est très qualitatif. En effet, CyberGhost chiffre vos informations de navigation selon la norme AES-256, très reconnue.

Ce logiciel camoufle votre adresse IP sans manifester aucune fuite afin que vous puissiez naviguer anonymement sans que votre identité ne soit dévoilée. De plus, CyberGhost vous donne accès à un réseau comptant plus de 7 200 serveurs dans quasiment 90 pays. Cette infrastructure impressionnante va vous permettre de déjouer tous les géo-blocages, ce qui est très intéressant, notamment pour les catalogues Netflix, par exemple.

Avec sa bande passante illimitée et ses emplacements aux quatre coins du monde, CyberGhost est également un VPN adapté pour le gaming. Tout cela sera possible sur tous vos supports connectés puisque l’application est compatible sur plusieurs OS (Windows, Android, macOS, iOS et Linux). Par ailleurs, un seul compte chez ce fournisseur permet d’équiper sept appareils en même temps.

Si vous êtes intéressé, sachez que CyberGhost baisse le prix de son abonnement de 1 an de 85%, et y ajoute 3 mois de protection supplémentaire. Ainsi, CyberGhost passe de 179€ avec le tarif habituel à seulement 29,85€ grâce à la promotion.. Pour 15 mois de couverture, cela équivaut à un petit 1,99€ par mois. Vous en conviendrez c’est très avantageux, alors ne passez pas à côté de cette promotion.

72% de réduction et 3 mois gratuits chez NordVPN

Une autre offre promotionnelle très avantageuse a cours en ce moment dans le monde des VPN, et c’est chez NordVPN qu’elle se trouve. Ce logiciel baisse effectivement le prix de son abonnement de 2 ans de 72%, et offre en plus 3 mois de couverture supplémentaire de manière totalement gratuite.

De cette façon, le prix standard du VPN qui est de 9,56€ passe à 2,64€ seulement. Pour la durée totale de la souscription NordVPN ne vous coûtera donc que 71,20€, au lieu des plus de 250€ habituels. Mais rassurez-vous, même à ce prix-là, NordVPN vous donne accès à absolument toutes ses fonctionnalités.

Pour votre sécurité, ce VPN utilise un chiffrement robuste qu’il applique aux données entrantes et sortantes de votre appareil. Ainsi, toutes vos activités en ligne sont protégées et à l’abris des regards indiscrets. Pour accroître votre confidentialité, NordVPN met aussi en place une option appelée Double VPN, qui consiste à doubler la protection apportée à vos données, en les faisant transiter par deux serveurs VPN au lieu d’un seul.

Mais NordVPN propose aussi d’autres options. Par exemple, ce logiciel vous permet de vous connecter à plus de 5 200 serveurs répartis dans le monde, afin de modifier votre localisation de façon virtuelle, en changeant vote adresse IP. Vous pourrez ainsi accéder aux contenus géo-limités du monde entier, et même outrepasser la censure chinoise, ce qui n’est pas le cas avec tous les VPN.

Vous pourrez d’ailleurs profiter de toutes ces possibilités sur tous vos appareils, grâce à l’application NordVPN compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, il fait partie des meilleurs VPN sur Android. En plus, en vous abonnant, vous bénéficierez de six connexions en simultané pour une utilisation sur l’ensemble de vos équipements.

Surfshark : son abonnement 24 mois en baisse de -81%

À la troisième place de notre top, c’est le VPN Surfshark que nous retrouvons. Ce dernier est aussi très répandu, et pour cause, il est vraiment d’une excellente qualité. En effet, Surfshark chiffre vos informations de navigation selon la norme AES de 256 bits, mais aussi, il camoufle votre adresse IP sans qu’aucune fuite DNS ne soit à déplorer.

De cette façon, vos données sensibles sont protégées, tout comme votre identité. Vous pourrez donc naviguer de manière anonyme. Mais Surfshark dispose aussi d’autres fonctionnalités, qui ont pour but d’accroître votre protection. Nous pouvons notamment citer le CleanWeb a pour rôle de bloquer les publicités, traqueurs et logiciels malveillants lors de vos sessions de navigation, pour plus de tranquillité et de sécurité.

Mais au-delà de votre simple sécurité, Surfshark vous permet aussi de contourner les géo-blocages, ou encore d’accéder à vos services français à l’étranger, grâce à ses 3 200 serveurs dans le monde. Ces serveurs vous seront accessibles pour modifier votre localisation virtuelle depuis tous vos dispositifs (ordinateur, smartphone, tablette, télévision et boîtier connecté). En prime, vous bénéficierez de connexions simultanées illimitées grâce à votre seul compte.

La bonne nouvelle, c’est que tout cela est actuellement accessible à petit prix, grâce à une réduction immédiate de 81% applicable sur l’achat d’un abonnement 24 mois. Cette remise baisse le prix de la souscription au forfait 24 mois à 50,18€ seulement, contre 260€ en temps normal. Par conséquent, Surfshark VPN ne vous revient plus qu’à 2,09€ par mois, un montant négligeable au vu de tous ses atouts.

