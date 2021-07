VPN : si vous cherchez le meilleur à mini prix, Surfshark est une pépite

Avec Surfshark et son offre du jour, vous pourrez profiter d’un VPN d'excellente qualité accessible à tout petit prix.

Si jamais vous vous renseignez sur les VPN, c’est que vous êtes conscient des risques inhérents à l’utilisation d’Internet et des applications connectées. En effet, vos informations personnelles y sont exposées et traquées, ce qui peut avoir des conséquences graves.

Pour éviter tout problème, les VPN chiffrent vos données de navigation et masquent votre adresse IP. Ainsi, vos données et votre identité sont protégées contre tous les dangers d’Internet. Dans ce domaine, Surfshark se trouve parmi les meilleurs logiciels disponibles actuellement. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il vous propose une remise immédiate de 81% sur son abonnement 24 mois.

Pourquoi Surfshark est un excellent VPN

Comme nous venons de le dire, Surfshark compte parmi les meilleurs VPN du marché. Il propose effectivement des paramètres de sécurité excellents, mais pas que. Ce dernier chiffre vos données de navigation (dont vos mots de passe et/ou coordonnées bancaires) selon la norme avancée AES de 256 bits.

Il camoufle aussi votre adresse IP sans manifester aucune fuite, afin de mettre votre identité à l’abri, et de vous permettre de naviguer totalement anonymement. Ce logiciel propose également une option appelée Kill Switch, consistant à suspendre votre connexion en cas de dysfonctionnement du VPN.

Aussi, Surfshark dispose d’une fonctionnalité appelée CleanWeb. Cette dernière va bloquer les publicités intempestives, mais aussi les traqueurs et les logiciels malveillants, ce qui vous permet de surfer en toute tranquillité, et en toute sécurité. Pour une confidentialité optimale, vous pourrez même utiliser le VPN sur navigateur web puisque Surfshark propose des extensions sur Chrome et Firefox.

Les avantages de l’application ne s’arrêtent pas là. En effet, ce VPN dispose de plus de 3 200 serveurs dans environ 60 pays. En vous y connectant, vous allez pouvoir changer votre localisation virtuelle et déjouer toutes les géo-restrictions. Vous pourrez ainsi débloquer des sites, mais aussi les catalogues Netflix étrangers, par exemple. Si vous êtes un fan de manga, vous pourrez découvrir le catalogue japonais en connectant le VPN au Japon.

Enfin, sachez que l’application de Surfshark s’adapte sur tous vos appareils (ordinateur, tablette, smartphone, Smart TV) et autorise un nombre de connexions simultanées illimité. Il s’agit là d’une option propre à ce fournisseur.

L’offre du jour : une réduction immédiate de -81%

Ce qui rend tous les avantages de Surfshark encore plus intéressants, c’est qu’en ce moment, il propose une réduction unique. Cette dernière concerne son abonnement 24 mois qui voit son prix baisser de 81%, ce qui est assez énorme.

En effet, avec cette promotion, le prix des deux années d’abonnement à Surfshark VPN passe de plus de 260€, à seulement 50,29€. Par conséquent, le prix de revient du logiciel ne sera plus alors que de 2,10€ par mois, alors qu’en temps normal il est de 10,90€.

Vous économiserez ainsi plus de 200€ sur la durée totale de votre souscription : cela ne se refuse pas. Cependant, Surfshark comprend qu’un engagement sur deux ans puisse faire réfléchir, même avec un tel avantage.

Il a donc mis en place une garantie de remboursement d’une durée de 30 jours. Cette dernière s’applique à tous les abonnements au VPN, y compris avec cette réduction. Ainsi, vous pouvez vous lancer sans prendre aucun risque, puisque si ou ne souhaitez pas poursuivre au-delà de cette période de 30 jours, vous serez intégralement remboursé sur simple demande au service client, par ailleurs accessible 24h/24 et 7j/7.

Alors, qu’attendez-vous pour profiter de cette occasion ? Elle ne se présente pas tous les jours.

