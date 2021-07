Apple provoque l’indignation à cause… d’un emoji

Certains utilisateurs ont noté que le correcteur de leur iPhone leur proposait un emoji peu flatteur à la saisie du mot « bégaiement ».

© Apple

Il n’y a pas que les footballeurs qui font l’objet de bad buzz actuellement. Une certaine marque à la pomme vient en effet d’en faire les frais, à cause d’un emoji. Certains utilisateurs ont en effet remarqué que le correcteur de leur iPhone leur proposait l’émoji du visage déformé lorsqu’il saisissait le mot « bégaiement ». Un comble pour une entreprise qui ne cesse de prôner ses options d’accessibilité afin d’aider les personnes en situation de handicap.

Cette maladresse n’est pas vraiment passée auprès de la STAMMA, une association britannique de lutte pour la protection des bègues. Celle-ci épingle Apple pour ce choix qu’elle estime « dégradant et dommageable » pour les personnes atteintes de ce trouble. L’association blâme Apple pour ce raccourci entre « des signes de tension visible lorsque la personne se bat pour faire sortir le mot » et l’émoji qui représente plutôt une personne manquant d’intelligence.

« Traiter le bégaiement comme une blague est stigmatisant. Les personnes concernées peuvent être gênées par la façon dont elles s’expriment, subir des brimades et avoir honte, ce qui peut affecter leur santé mentale, leur carrière et leurs relations » explique Jane Powell, présidente de la STAMMA, espérant qu’Apple corrige cela au plus vite.

Notez que le mot « bégaiement » ne propose pas systématiquement cet émoji dans le correcteur. Nous avons testé sur un iPhone 12 Pro Max, et le correcteur ne nous affiche rien de tel. Bizarrement, seuls certains modèles d’iPhone seraient concernés, d’après les différents témoignages. Fait encore plus étrange : l’emoji en question est appelé « Woozy Face » sur Unicode, signifiant « visage étourdi ». Pas grand chose à voir avec le bégaiement, donc…