Box internet : fini les arnaques, voici 2 pépites pour réduire les frais 🔥

Vous êtes en quête d'une nouvelle box Internet ? Ces deux offres vous font profiter de la fibre pour un prix mini. N'attendez pas la fin du week-end pour choisir votre prochaine formule.

© Pixabay / ivke32

Depuis le début de l’année, les fournisseurs d’accès internet (FAI) se montrent timides sur les remises. Si vous cherchez une box internet transparente, souple et pas trop chère, il faut vraiment savoir être patient. Ce week-end, vous avez toutefois quelques jolies offres à saisir. Pour ceux qui veulent économiser sur leur facture, il est clair que cela pourrait tout changer.

Ci-dessous, nous avons détaillé les 2 offres les plus séduisantes du moment : SFR et… RED by SFR. Si les deux opérateurs appartiennent au même groupe, ils ont chacun leur propre stratégie. Ils sont donc en concurrence sur les box internet avec deux produits très différents. La box SFR, on l’adore pour son prix et sa qualité. La box RED by SFR, on l’adore pour sa souplesse. Libre à vous de choisir votre préférée.

SFR : une box internet à 16€

SFR est un acteur incontournable sur le marché de la box Internet. S’il se distingue, c’est en partie grâce à son statut de FAI traditionnel. Il a aussi évolué au fil des années pour offrir des formules plus transparentes et plus adaptées aux français. C’est encore plus vrai avec ces offres mises en avant lors de l’opération baptisée Shopping d’été. N’oubliez pas de vérifier votre éligibilité à la Fibre sur le site officiel, il suffit de renseigner l’adresse de votre domicile.

Pour que ses box Internet soient simples à comprendre, SFR a mis en place deux gammes baptisées SFR Fibre et SFR Power. La première est la plus intéressante en termes de rapport qualité-prix : avec le rabais, elle passe à 16 euros par mois pour la fibre avec le très haut débit (500 Mb/s en download et en upload), les appels en illimité vers les fixes et 160 chaines TV. C’est le meilleur tarif disponible sur le marché, aucun rival n’est capable de tenir une telle promesse.

Cette box Internet coûte habituellement 38 euros par mois, ce qui veut dire que vous faites des économies immédiates de 55% par rapport à son prix de base. Au final, l’abonnement vous revient à 192 euros sur une année au lieu de 456 euros. SFR assure et garantit ce prix pendant 12 mois suite à quoi il remonte à 38 euros. Le montant reste très convenable par rapport à l’offre.

Outre son prix bas, cette box Internet peut aussi se vanter d’une excellente qualité de réseau. Et pour cause, elle affiche une vitesse de 500 Mb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi tandis que ses concurrents ne peuvent pas faire aussi bien. Bouygues Telecom et Orange ne dépassent pas 300 Mb/s et 400 Mb/s pour des offres similaires, cela reste moins bien. C’est un bel avantage, vous avez droit à un prix mini sans pour autant mettre la qualité de côté avec cette offre.

Chez SFR, cette box Internet s’accompagne d’une période d’engagement d’un an. C’est un détail, car il s’agit aussi de la durée pendant laquelle vous avez droit au meilleur prix. Après les 12 mois, vous êtes libre de partir chez la concurrence sans justification si vous le souhaitez. Pour terminer, SFR peut prendre en charge jusqu’à 100 euros de frais de résiliation chez votre fournisseur actuel quand vous prenez un abonnement chez lui. De quoi réaliser une transition toute en souplesse sans payer votre départ.

RED by SFR, la box souple

RED by SFR se place parmi les FAI plus jeunes sur le marché des box Internet. Il a aussi de nombreux avantages comme le prix, mais pas seulement. Il propose une offre unique dotée d’options sans engagement de durée, vous n’avez donc aucune obligation de rester client pendant une période d’un an ou plus, vous faites comme bon vous semble.

Ce week-end, la box Internet de RED by SFR est en forte promotion. Son tarif tombe à 20 euros par mois pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi) avec les appels illimités vers les fixes et les mobiles. En plus, le fournisseur vous fait bénéficier du premier mois gratuit. Non seulement il est pas cher, mais il est souple puisque vous n’êtes pas engagé.

Une fois de plus, cette box Internet est vraiment séduisante. Son prix de base est de 35 euros par mois, ce qui veut dire que vous faites des économies de 180 euros sur une année – c’est un beau montant à investir dans un autre poste de dépense. En plus, ce tarif ne double ou ne triple pas après la première année, les économies se font à court comme à long terme.

Vous avez dû le constater, cette box Internet n’inclut pas directement l’option TV. Il s’agit justement d’une option que vous pouvez prendre ou non, sachant que le prix mensuel de cette formule ne sera pas impacté si vous prenez les 35 chaînes TV. Dans ce cas, il vous suffira de prendre le décodeur à 19 euros à l’achat (au lieu de 60 euros ce week-end) et le tarif restera de 20 euros par mois. Si vous souhaitez profiter de 100 chaînes, le prix passe à 23 euros par mois et vous devez aussi prendre le décodeur à l’achat.

Cette box Internet s’accompagne d’une autre option facultative qui concerne le débit. Pour quelques euros supplémentaires par mois, vous pouvez accéder au Wi-Fi 6, cela peut s’avérer utile si vous êtes une famille nombreuse ou une colocation, car tout le monde pourra se connecter en même temps sans temps de latence.