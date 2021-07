N26 : partage d’addition, statistiques et cryptomonnaies

N26 continue d'enrichir son application avec de nouveaux outils pour faciliter la vie de ses deux millions de clients en France. De nouvelles statistiques pour mieux contrôler son budget et un outil de partage d'addition ont fait leur apparition, tandis que la néobanque a entamé une réflexion sur les cryptomonnaies.

© N26

La réouverture des terrasses et des restaurants poussent tout naturellement à partager un repas ou prendre l’apéro entre amis ! Mais quand vient le moment de l’addition, tout le monde autour de la table se regarde en chien de faïence… L’application N26 intègre un nouvel outil pour partager la note.

Partager plus facilement l’addition

Cette fonction va au-delà d’une simple calculatrice, puisque l’utilisateur est en mesure de répartir l’addition en fonction des dépenses de chacun. La facture peut être divisée en parts égales, mais il est aussi possible de saisir des montants personnalisés, avec autant de participants que nécessaires. Et tous les convives n’ont pas besoin d’être clients N26 pour profiter de cet outil…

Autre nouveauté bien pratique, de nouvelles statistiques accessibles depuis l’application de la néobanque, qui affiche la répartition des dépenses par catégorie : alimentation, shopping, transport, etc. Le client N26 pourra aussi consulter des comparaisons avec la moyenne des dépenses sur les trois derniers mois, l’objectif étant d’aider à conserver le contrôle sur ses finances personnelles.

L’app affiche également les paiements à venir ainsi que les dates d’échéance histoire de planifier les dépenses pour le mois à venir. Pas inutile pour éviter les grosses déconvenues… Enfin, les statistiques proposent également un panorama complet des prélèvements récurrents, comme les abonnements internet et mobile, le loyer ou encore les frais mensualisés. Toutes ces informations se mettent à jour en temps réel, au fil des dépenses.

D’ici la fin de l’année, un système de paiement en plusieurs fois sera mis en place en France (c’est déjà le cas en Allemagne) pour étaler un achat important et opter pour un paiement en trois ou six versements. Enfin, N26 s’interroge sur la possibilité d’intégrer les cryptomonnaies dans son application, pour en acheter et en vendre, comme le propose Revolut depuis quelques temps. Il faudra cependant attendre avant que ces fonctions n’arrivent, car c’est encore en réflexion.

