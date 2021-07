Déjà pas cher, le Realme 8 défie encore plus la logique avec cette offre

Smartphone à l'excellent rapport qualité-prix, le Realme 8 à un prix défiant toute concurrence pour les soldes.

© JDG

Le Realme 8 est un smartphone d’entrée de gamme de la marque chinoise qui a toujours été proposé à petit prix et reconnu comme l’un des meilleurs smartphones de sa catégorie lors de son lancement au printemps. Pour les soldes, il devient tout simplement le smartphone au meilleur rapport qualité-prix du moment. Cdiscount le brade à seulement 179 euros contre 249 euros au lancement pour cette version 6 Go / 128 Go. C’est une économie de 70 euros donc, et un montant substantiels, surtout dans cette gamme de prix. Difficile de faire moins cher pour un smartphone qui, rappelons-le, possède tout de même un écran AMOLED.

Realme 8 : l’écran AMOLED le moins cher du marché

Realme s’est fait un nom sur le marché français avec le Realme 7, considéré l’année dernière comme le meilleur smartphone d’entrée de gamme par beaucoup. Il faisait du moins jeu égal avec les ouvrages de Xiaomi, comme le Redmi Note 8. Le Realme 8 avait donc un important défi à relever pour lui emboîter le pas. Il a réussi à le faire avec brio grâce à une fiche technique très intéressante pour un prix bas, et ce particulièrement pendant ces soldes.

L’élément distinctif principal de ce Realme 8 est la présence d’un écran AMOLED de 6,4 pouces d’une définition FHD. Historiquement réservée aux modèles de gamme supérieure, cette technologie s’invite pour la première sous la barre des 200 euros grâce à Realme 8. Cela permet au smartphone de proposer le meilleur écran dans sa gamme de prix grâce aux contrastes infinis de l’AMOLED. Dalle qui a en plus le mérite de pouvoir atteindre une luminosité de 1000 nits. En revanche, Realme a fait l’impasse sur le haut de rafraîchissement, la dalle est donc à 60 Hz. Un bon choix, car le gain de confort de l’OLED est supérieur à celui du 90 Hz selon nous.

Pour ce qui est des performances, on peut compter sur un processeur Mediatek Helio 95G. Cette puce plutôt orientée gaming est suffisante pour les usages du quotidien, et comme nous le disions dans notre test du Realme 8, elle surprend même par endroit. Il ne faut toutefois pas s’attendre à des miracles, vous allez devoir faire des concessions graphiques sur certains jeux, notamment les plus gourmands. Elle est accompagnée par 6 Go de RAM sur cette version en promotion, et on trouve également 128 Go pour le stockage.

La partie photo est conçue autour de quatre capteurs un grand-angle principal de 64 MP (ouverture à f/1.79), un ultra grand-angle de 8 MP avec champ de vision de 119° et ouverture à f/2.25, un macro et enfin un capteur noir & blanc. L’ensemble est là encore très satisfaisant pour le prix, même si les deux derniers capteurs sont forcément d’une utilité toute relative, et particulièrement du dernier.

Reste enfin l’autonomie et pour cela, on pourra n’être que satisfait des 5000 mAh prévus par Realme. Elle permet au smartphone de tenir deux jours loin d’une prise si l’on en croit notre test. La recharge sera également rapide, à 30W. Bref, le Realme 8 est un bien bel ensemble qui lui permet de tirer son épingle du jeu dans l’entrée de gamme.

