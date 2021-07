Si cet iPad mini est vraiment lancé cet automne, tout le monde va se l’arracher

L’iPad mini pourrait prochainement avoir droit à une refonte le rapprochant du dernier iPad Air.

© Jon Prosser x Rendersbylan

Depuis la refonte de l’iPad Air survenue en fin d’année dernière, l’iPad mini fait en quelque sorte office de vilain petit canard dans la gamme d’Apple. Ce modèle dispose en effet du même design depuis le lancement du tout premier iPad mini, survenu en… 2012. De ce fait, on y retrouve d’épaisses bordures, ainsi qu’un bouton d’accueil, le tout à partir de 459€.

Ceux qui apprécient le format compact du mini et qui envisageaient de s’en procurer un feraient bien d’attendre quelques mois, si l’on en croit cette rumeur. Selon Mark Gurman — journaliste ô combien réputé lorsqu’il s’agit des futurs projets de la Pomme — Apple se préparerait à lancer un nouvel iPad mini cet automne.

Nouveau look

Selon le journaliste de Bloomberg, ce nouveau modèle devrait totalement changer de look. Exit les bordures et le bouton d’accueil : on aurait le droit à un design bien plus moderne inspiré du dernier iPad Air.

Les entrailles de l’iPad mini devraient également être mises au goût du jour, avec un processeur plus récent en lieu et place de l’A12 Bionic qui trône au sein du modèle actuel. Si l’on suppose que cette nouvelle tablette s’inspire de l’iPad Air jusqu’au bout, on peut probablement imaginer qu’Apple y intègre une puce A14 Bionic, si ce n’est A15 puisque ce modèle pourrait être lancé suite à la sortie des iPhone 13.

Gurman n’est pas le premier à évoquer cette refonte de l’iPad mini. Il y a quelques semaines, Jon Prosser envisageait lui aussi le lancement d’un tel modèle cette année, tout en nous gratifiant de quelques rendus 3D.

Le journaliste de Bloomberg ne s’est pas contenté d’évoquer l’iPad mini, mais aussi un nouvel iMac. Pour faire suite à l’iMac 24″ dévoilé au printemps avec une puce M1, Apple plancherait sur une version dotée d’un écran de 27″. Cette variante pourrait utiliser une puce M1X, qu’on attend également au sein des futurs MacBook Pro.