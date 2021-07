Forfait mobile : RED by SFR tue le marché, son offre XL se termine ce lundi

Dans les dernières semaines, c'est le meilleur forfait mobile qu'on ait pu voir. Mais attention, cette offre spéciale (Big RED) de l'opérateur RED by SFR se termine déjà ce lundi soir à minuit. Pour faire des économies avant l'été, il ne faut plus attendre.

Dans la dernière année, RED by SFR a fait peu de remises. Mais quand il en fait, elles sont très généreuses. Et c’est ce qui se passe en ce moment avec le Big RED – et jusqu’à ce soir. Si vous cherchez un nouveau forfait mobile, c’est le parfait compris entre le volume de data et le prix. Dans tous les cas, les appels, SMS et MMS sont en illimité.

RED by SFR est un opérateur qui a bientôt 10 ans. Il se distingue de son homologue SFR dans la mesure où son forfait mobile est sans engagement, disponible en ligne exclusivement et à bas coût. Au final, le client est gagnant sur toute la longueur. Quand il y a en plus une opération spéciale comme le Big RED, la question ne se pose même plus.

Quel forfait mobile choisir chez RED by SFR ?

RED by SFR nous propose un festival sur le forfait mobile en ce moment et jusqu’à ce soir minuit. Ce n’est pas un, mais bien 4 forfaits qui sont à prix réduits. Ce qui est agréable, c’est que vous trouverez forcément votre bonheur – quel que soit votre usage. Que vous consommiez quasiment pas d’internet ou que vous soyez très intensif sur la data, l’opérateur a la solution.

Selon nous, le forfait mobile qui connaitra le plus grand succès dans sa gamme est le suivant : il comprend les appels, SMS et MMS en illimité, 40 Go de data pour 10 euros par mois. Si vous aviez en tête cette limite financière maximum, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. RED by SFR ne va pas doubler son prix après un an, vous pouvez être serein. A noter que 6 Go peuvent aussi être utilisés dans l’UE et les DOM.

Au final, 40 Go est le compromis parfait pour un utilisateur classique de data sur un smartphone. Si les français se reconnaitront pour la plupart avec ce forfait mobile, il y a toutefois des profils plus particuliers. Si vous avez un usage très intensif de la data (partage de connexion, réseaux sociaux, vidéos, films), vous pouvez upgrader vers deux autres formules.

La première contient les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go pour 12 euros par mois. Au final, par rapport au forfait mobile précédent, il suffit d’ajouter 2 euros par mois pour avoir plus du double de la data. Si le rapport qualité prix est plus intéressant, tout le monde ne verra pas forcément un intérêt à avoir autant de data.

Enfin, si vous cherchez un forfait mobile XXL, celui-ci devrait vous plaire : il vient avec les appels, SMS et MMS illimités et 200 Go pour 15 euros par mois. A simple titre de comparaison, cet abonnement mobile était encore à 25 euros par mois il y a quelques jours. Sur une année, vous faites donc 120 euros d’économie. Vous pouvez comparer avec le reste du marché, personne ne propose un deal aussi avantageux.

Des offres à partir de 5 euros par mois

Si vous avez un smartphone, il est fort probable que vous optiez pour l’un des trois forfaits mobiles détaillés plus haut. Cela dit, il y a encore des personnes qui ont un usage très limité de leur appareil. Si vous n’utilisez quasiment pas la connexion internet (que ce soit parce que vous êtes surtout en Wi-Fi ou parce que vous ne consommez pas beaucoup le smartphone), il y a une dernière offre Big RED qui devrait vous plaire.

RED by SFR ne laisse personne sur la touche, pas même les plus petits consommateurs de data. Vous pouvez donc profiter d’un forfait mobile qui comprend tous les appels et MMS en illimité ainsi que 5 Go pour 5 euros par mois. Il y a quelques semaines, ce même abonnement n’était même pas proposé dans la gamme. RED by SFR ne s’y retrouve pas, c’est donc très exceptionnel.

Pour ce Big RED, l’opérateur a vraiment voulu offrir une solution moins chère à tout le monde. Si vous avez un forfait mobile chez la concurrence, il y a fort à parier que ceux proposés par RED by SFR vous feront faire des économies. Et c’est justement son intérêt – que de voler des clients à ses rivaux. En tant que client, vous avez tout intérêt à profiter de cette bataille car les abonnements deviennent très intéressants.

On rappellera aussi que toute la gamme de forfaits mobiles de RED by SFR est sans engagement. En d’autres termes, cela oblige l’opérateur a toujours maintenir une qualité de service pour ne pas voir ses clients fuir. C’est donc une relation équilibrée et saine qui permet à tout le monde de s’y retrouver.

Outre le forfait mobile, l’opération Big RED cible aussi les box internet. Si ce n’est pas le sujet de l’article, on peut quand même vous recommander de regarder son offre parce qu’elle est tout simplement exceptionnelle. L’opérateur a baissé nettement ses prix, il devient imbattable. Vous avez la fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement), les appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que 35 chaines TV pour seulement 20 euros par mois. Faites le calcul, vous êtes gagnant. A noter que c’est aussi sans engagement.