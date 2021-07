TikTok va automatiquement supprimer les contenus violents et explicites

Le réseau social chinois va aussi interdire à ses utilisateurs et utilisatrices de faire la promotion de la cryptomonnaie, sous peine de sanctions.

© Solen Feyissa via Unsplash

TikTok durcit ses règles à l’encontre des contenus jugés problématiques sur sa plateforme. Dans un communiqué publié il y a quelques jours, la plateforme chinoise a ainsi modifié son algorithme afin de repérer plus rapidement les vidéos violentes, illégales ou à caractère pornographique et pédopornographique. Si les utilisateurs et utilisatrices du réseau social pourront toujours signaler manuellement un contenu allant à l’encontre des conditions générales d’utilisation de TikTok, l’entreprise va désormais mettre en place des examens automatisés “réservés aux catégories de contenu pour lesquelles notre technologie présente le plus haut degré de précision”.

Concrètement, certaines catégories de vidéos, parmi les plus sensibles, seront automatiquement étudiées, un moyen pour la plateforme de limiter la prolifération des contenus problématiques. Il faut dire que depuis le lancement de TikTok en France, plusieurs gros ratés étaient à déplorer : en marge des vidéos de challenge hypersexualisant mettant en scène des mineurs, une vidéo de suicide par balle avait été partagée en masse sur le réseau social en septembre dernier. D’abord accessible aux États-Unis et au Canada, ce nouvel outil destiné à protéger les plus jeunes devrait être déployé à l’international dans les mois à venir.

Les cryptomonnaies dans le viseur

Moins grave mais tout aussi sensible, TikTok a aussi interdit à ses influenceurs de partager des vidéos faisant la promotion des cryptomonnaies, et notamment du bitcoin. Ce nouvel interdit rejoint la liste déjà établie par la plateforme, qui prohibe la publicité pour des produits liés au tabac, à l’alcool, aux médicaments, aux applications de rencontres, aux armes et aux animaux. Une décision qui s’aligne avec la position officielle du gouvernement chinois, particulièrement réticent quant à la prolifération des monnaies non fiduciaires sur son territoire.