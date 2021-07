COD Warzone : un streameur installe 5 caméras pour prouver qu’il ne triche pas

C’est une technique comme une autre, bien qu’un peu coûteuse, qui permet de dissiper les doutes de ses détracteurs.

Cela fait déjà un peu plus d’un an que Warzone, le mode battle royale de Call of Duty, est sur le marché et tout le monde peut s’accorder à dire que la triche est l’un des plus gros problèmes du jeu. Il suffit de se faire massacrer par un joueur un peu trop rapide ou qui nous trouve sans raison apparente pour avoir des doutes sur son honnêteté. C’est notamment le cas d’un streameur du nom de Charlie “MuTeX” Saouma, qui a été accusé de triche… alors qu’il est tout simplement très doué !

Avec plus de 600 000 followers sur Twitch, MuTeX évolue à son rythme dans le domaine du livestream et est apparemment un très bon joueur sur Warzone. Rien d’étonnant quand on pense qu’il a déjà joué en tant que professionnel pour des ligues Call of Duty par le passé. Afin de prouver à ses viewers qu’il ne trichait pas, il a eu recours à une installation plutôt complexe.

MuTeX is streaming Warzone with FIVE camera’s to prove he’s not cheating 💀 pic.twitter.com/7u6jyyvVlb — CDL Intel (@INTELCallofDuty) July 9, 2021

Non, vous ne rêvez pas, il a bien utilisé 5 caméras pour se filmer en train de jouer, chacune filmant ses écrans, sa tête et même sa manette en main. Un setup plutôt rare à voir qui a dû prendre du temps à installer et à paramétrer, mais qui a le mérite de la transparence.

En tout cas c’est une réponse très originale de la part du streameur tourmenté par les attaques à son encontre. En effet, le youtubeur BadBoy Beaman a publié une série de vidéo remettant en question le style de jeu de MuTeX et l’accusant de tricher de plusieurs manières, ce à quoi le streameur a répondu plusieurs fois en expliquant être au fait des pratiques douteuses de certains joueurs et ne pas les utiliser.

Un problème plus que réel

En parallèle Activision et Raven Software prennent des actions radicales contre les vrais tricheurs sur le jeu et ont déjà banni plus d’un demi-million de joueurs. C’est un fléau qui touche de plus en plus de jeu et de manière exponentielle. C’est devenu tellement problématique que plusieurs studios prennent des actions juridiques à l’encontre des créateurs et revendeurs de logiciels de triche.