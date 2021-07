Twitter permet de choisir qui peut répondre à un tweet après sa mise en ligne

Twitter affine un peu plus les possibilités de répondre aux tweets avec une nouvelle fonction permettant de choisir qui peut répondre à un de vos messages déjà postés.

© Twitter

Depuis août 2020, il était déjà possible de limiter les réponses à un tweet (tout le monde peut répondre, seulement les personnes qui suivent le compte, ou les personnes que l’on mentionne dans le message). Mais il fallait le décider pendant la rédaction du message et il était facile d’oublier d’activer le réglage. Le réseau social donne aujourd’hui une plus grande flexibilité.

Mieux contrôler les réactions à un tweet

La fonctionnalité permet désormais de changer qui peut répondre à un tweet après sa mise en ligne. Il suffit de cliquer ou de toucher le menu des options du tweet (le menu avec les trois points), et de sélectionner l’option « Changer qui peut répondre ». On y retrouve ensuite les trois options, c’est à dire autoriser tout le monde à répondre, seulement les personnes qui sont abonnées au compte, ou encore les personnes mentionnées dans le tweet.

Your Tweets = Your space. Now you can change who can reply to you even after you Tweet. https://t.co/rNWJk6zWTr pic.twitter.com/3HFSjAotg7 — Twitter Safety (@TwitterSafety) July 13, 2021

Cette nouveauté va apparaitre dans les applications iOS et Android, ainsi que sur le web. Surveillez les mises à jour de vos apps ! Sur Twitter, on ne réalise pas forcément quelles personnes vont être attirées par un tweet, et parfois ce sont des individus peu recommandables. Et le bouton Mute ne suffit parfois pas pour faire le ménage.

La fonction de blocage est le dernier exemple en date qui montre que Twitter souhaite donner plus de contrôle à l’utilisateur sur la manière dont le reste du monde peut interagir avec ses tweets. Dans le même genre, le réseau social pourrait donner la possibilité de ne tweeter qu’aux « amis de confiance ».