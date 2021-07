Barracuda X : le nouveau casque gamer multiplateforme de Razer

En dévoilant le Barracuda X, Razer répond aux attentes des joueurs qui cherchent un casque léger, polyvalent, autonome et multiplateforme. Il s'adapte en effet à de nombreux appareils grâce à son dongle USB-C.

© Razer

Le casque Barracuda X se destine aux joueurs multiplateformes. Razer le fournit en effet avec un dongle USB-C à brancher sur un PC, une PlayStation, la Switch ou encore un smartphone Android. L’émetteur-récepteur (qui se connecte sur la fréquence 2,4 GHz) permettra d’utiliser le casque sans fil avec tous ces appareils sans effort puisque le module évite les étapes de synchronisation, voire de téléchargement de pilotes et de logiciels.

Léger et polyvalent

Ce casque a aussi la particularité d’être très léger : à peine 250 grammes, ce qui en fait un des plus légers de sa catégorie. De quoi aussi le rendre plus confortable lors des longues parties de jeux. Les coussinets d’oreille sont conçus en mousse à mémoire de forme, ce qui leur permet de s’adapter à toutes les morphologies. Les oreillettes sont d’ailleurs orientables et pivotantes à 90 degrés à la verticale.

Au niveau du son, Razer a mis à profit sa technologie Triforce avec des hauts parleurs de 40 mm qui reproduisent individuellement les hautes, moyennes et basses fréquences. Le constructeur promet des aigus plus riches, des médiums plus cristallins et des basses puissantes : impossible de confirmer tout cela sans le casque entre les oreilles évidemment. Le bouton d’alimentation du Barracuda X permet également de contrôler la lecture audio.

Le micro, amovible, est doté d’un micro cardioïde HyperClear, que Razer a développé pour capter au mieux la voix tout en supprimant le bruit de fond. L’autonomie du casque est annoncée à 20 heures, et il est possible de l’utiliser en filaire avec un câble 3,5 mm fourni (un câble de chargement USB-A vers USB-C et une rallonge sont aussi livrés), le tout pour 99,99 €.