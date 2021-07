Soldes : Dyson brade ses aspirateurs, la chute de prix est extrême 🔥

C'est la troisième démarque des soldes et Cdiscount continue les ventes flash. Aujourd'hui, vous pouvez profiter de plusieurs modèles d'aspirateurs sans fil Dyson à des prix extrêmement bas pour la normale.

© Dyson

Les soldes se poursuivent pour la troisième dĂ©marque chez les marchands en ligne comme Cdiscount. Ă€ l’occasion de cette opĂ©ration estivale, ce dernier s’attaque Ă plusieurs marques populaires dont les produits sont rarement (ou jamais) au rabais sur les sites officiels. C’est le cas de Dyson qui privilĂ©gie son image premium en affichant très peu d’offres en direct.

Ce vendredi, CDiscount s’illustre en cassant le prix de plusieurs modèles d’aspirateurs Dyson. C’est le cas de l’excellent V8, mais aussi des plus rĂ©cents V10 et V11. Selon votre budget, vous pouvez donc vous faire plaisir. Tous les modèles sont de très grande qualitĂ© – seule la puissance varie un peu.

Pour dĂ©couvrir toutes les offres sur les aspirateurs Dyson, c’est par ici :

Voir les offres Cdiscount

Chaque aspirateur Dyson mis en avant lors de ces soldes sur Cdiscount a droit Ă quelques spĂ©cificitĂ©s techniques particulières (brosses, autonomie, puissance…). En plus du prix, ces Ă©lĂ©ments sont donc Ă considĂ©rer lors du choix de votre prochain modèle. Dans tous les cas, ce sont de fortes Ă©conomies que vous pouvez rĂ©aliser tout en choisissant la marque premium en matière d’aspirateurs sans fil.

Pour ce qui est du Dyson V8 Slim Parquet, c’est l’un des modèles les plus populaires de la gamme. Il bĂ©nĂ©ficie d’un excellent prix situĂ© juste au-dessus des 329 euros grâce Ă cette offre. De son cĂ´tĂ©, le Dyson V10 Motorhead se place parmi les versions les plus rĂ©centes, il saura se montrer efficace dans le temps pour quelques euros de plus que son prĂ©dĂ©cesseur. Sinon, le Dyson V11 Outsize offre une meilleure autonomie pour une brosse et un collecteur de tailles XL. Il est parfait si vous habitez dans un logement de grande taille, il vous fera gagner un temps prĂ©cieux.

Dyson mis en avant pour les soldes

Ces ristournes sont la vraie surprise de cette Ă©dition des soldes. Cdiscount nous a vraiment surpris car les remises sur les aspirateurs Dyson restent rares chez les revendeurs — mĂŞme pendant les Ă©vĂ©nements de ce genre. En ce vendredi des soldes, le rabais est d’autant plus convaincant qu’il reprĂ©sente jusqu’Ă 200 euros de remise sur le modèle le plus grand.

Si vous prenez un aspirateur Dyson chez Cdiscount, vous bĂ©nĂ©ficiez des mĂŞmes avantages que si vous preniez l’appareil auprès de la marque officielle. Cela inclut la garantie de 2 ans sur n’importe quel modèle. En plus, vous avez aussi un dĂ©lai de rĂ©tractation de 14 jours après la rĂ©ception de la commande, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de vous faire rembourser Ă 100%. L’achat en ligne vous permet de ne prendre aucun risque tout en Ă©conomisant.

Parmi les aspirateurs Dyson encore disponibles chez le marchand, nous ne pouvons que vous conseiller de choisir le Dyson V10 Motorhead. Il se présente comme un appareil encore récent au sein de la gamme pour des performances de haut vol. Il sera capable de tenir encore quelques années de plus — bien que tous les modèles soient robustes. Il est aussi plus puissant et plus performant que ses prédécesseurs, le tout pour un niveau sonore plus bas. En plus, son tarif passe sous la barre des 380 euros chez Cdiscount.

Pour dĂ©couvrir le Dyson V10, c’est par ici :

Voir l’offre Cdiscount

Quels sont les atouts des aspirateurs Dyson ?

Si les aspirateurs Dyson sont les modèles les plus mythiques du marchĂ© depuis des annĂ©es, ce n’est pas un hasard. Et pour cause, le constructeur a misĂ© sur un design moderne et esthĂ©tique qui tranche avec le reste du marchĂ© Ă l’aspect plutĂ´t vieillissant. Il a aussi apportĂ© tout son savoir-faire en matière de technologies d’aspiration, si bien que ces modèles sont rĂ©putĂ©s pour tenir dans la durĂ©e et se montrer tout aussi efficaces dans la durĂ©e. Le dĂ©fi est relevĂ© pour la marque britannique qui ne fait que s’amĂ©liorer au fil de la sortie des nouveaux appareils.

Dyson a pour habitude de dĂ©voiler une nouvelle gamme d’aspirateurs chaque annĂ©e ou presque. Pour que les utilisateurs s’y retrouvent facilement, il intitule les diffĂ©rentes gĂ©nĂ©rations V7, V8, V10, V11 et finalement V12. Certains ont droit Ă quelques dĂ©clinaisons plus spĂ©cifiques, mais tous les modèles se montrent solides et performants. On retrouve une excellente capacitĂ© d’aspiration et d’autonomie pour un design apprĂ©ciable.

Tous aspirateurs Dyson peuvent compter sur l’absence de fil et de traineau pour vous faire gagner du temps quand vous faites le mĂ©nage. Vous n’avez plus besoin de chercher une nouvelle prise dès vous changez de pièce ni de trainer le dispositif derrière vous, chaque modèle se veut lĂ©ger et facile Ă manier. En somme, c’est l’assurance que votre logement sera toujours propre.

Cdiscount s’illustre lors de cette Ă©dition des soldes sur la plupart des modèles. Parmi les 3 modèles Ă prix rĂ©duit, vous trouverez certainement qui convient Ă vos attentes comme Ă votre budget. N’attendez plus, les ruptures de stock vont arriver très vite. Si vous avez Ă©tĂ© trop vite, vous pourrez utiliser la politique de retour de 14 jours pour renvoyer l’appareil.

Pour dĂ©couvrir les aspirateurs Dyson en promotion, c’est par ici :

Voir l’offre Cdiscount