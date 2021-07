Le OnePlus Nord 2 fuite intégralement juste avant sa présentation !

Le prochain smartphone de OnePlus sera présenté la semaine prochaine, mais il nous livre déjà ses secrets.

Ce 22 juillet, OnePlus lèvera le voile sur son Nord 2, seconde itération de son smartphone de milieu de gamme qui avait fait grand bruit l’an dernier. Et depuis quelques semaines, la marque ne manque pas une occasion pour dévoiler à petits pas les nouveautés que proposera cet appareil. Ainsi, il a été confirmé que celui-ci sera bien doté d’une puce signée MediaTek, la Dimensity 1200 AI, et qu’il proposera un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Mais si la marque n’en a pas dit plus en attendant son événement du 22 juillet, de nouveaux leaks viennent nous en montrer davantage. C’est d’abord 91mobiles qui nous dévoile la face avant du OnePlus Nord 2 dans un nouveau rendu. Exit le double poinçon avant qui trônait dans le coin supérieur gauche du Nord premier du nom. Pour cette génération, OnePlus semble avoir porté son dévolu pour un poinçon plus commun, contenant une seule caméra.

91mobiles poursuit en précisant les caractéristiques déjà confirmées par la marque. Ainsi, le MediaTek Dimensity 1200 AI sera accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et on retrouvera une seconde version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Quant à l’écran AMOLED de 6,43 pouces avec taux de rafraîchissement de 90 Hz, il proposera une définition Full HD+ ainsi que le support du HDR10+. Côté autonomie, le OnePlus Nord 2 devrait pouvoir compter sur une batterie de 4 500 mAh compatible avec la recharge filaire jusqu’à 65W. En revanche, le smartphone n’offrirait pas de recharge sans fil.

Enfin, en ce qui concerne ses capacités photo, le leaker Ishan Agarwal précise quelque peu l’arsenal du OnePlus Nord 2. Selon ses informations, celui-ci devrait disposer d’un capteur principal de 50 MP, un IMX 766 de Sony qu’on avait déjà pu apercevoir du côté du OnePlus 9 Pro ou du Oppo Find X3 Pro. Il s’agirait là d’un réel bond en avant, considérant le placement tarifaire de milieu de gamme de ce OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2 5G will feature a Triple Camera Setup. The main sensor is 50MP Sony IMX766 with OIS.

Pour accompagner ce capteur principal, on retrouve également un ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un troisième capteur monochrome de 2 MP. À l’avant, on pourrait compter sur un capteur IMX616 de Sony de 32 MP.

Concernant les prix, le futur smartphone de OnePlus devrait se montrer légèrement plus onéreux que le Nord premier du nom, si l’on en croit les prix indiens en fuite. Reste à voir quels prix seront appliqués en Europe. Réponse le 22 juillet !