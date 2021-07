YouTube joue sur les platebandes de Twitch et copie trois nouvelles fonctionnalités

La plateforme historique de partage de vidéo en ligne veut désormais s’imposer sur le créneau du streaming live, quitte à emprunter quelques idées à la concurrence.

Ce n’est plus une surprise, YouTube a désormais pour ambition de concurrencer Twitch sur le marché du streaming live. La filiale de Google vient en effet d’annoncer l’arrivée de trois nouvelles fonctionnalités – toutes directement inspirées d’Amazon, afin d’enrichir son service de streaming. Après avoir déployé ses Shorts directement inspirés de TikTok, la plateforme permettra désormais aux streamers de limiter les discussions de leur chat aux seuls abonnés. Une fonctionnalité qui permettra non seulement aux créateurs de contenu d’encourager les viewers à s’engager sur leur chaîne, mais qui devrait aussi faciliter la modération. Comme sur Twitch, les streamers pourront aussi désormais demander l’avis du chat via un sondage en direct.

Enfin, les créateurs de contenu enregistrant plus de 1000 abonnés au compteur pourront bientôt enregistrer leurs propres Clips, de courts extraits vidéo entre 5 et 60 secondes, qui pourront être directement partagés sur YouTube, et mettront en lumière un moment important du live. Des sortes de best-of qui permettront à de potentiels nouveaux internautes de découvrir un créateur de contenu, sans pour autant avoir à endurer 3 heures de live. Selon The Verge, l’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités devrait rapidement être déployée à l’ensemble des streamers.

Coup dur pour Twitch

Pour le moment, Twitch n’a pas vraiment à s’inquiéter de la concurrence. La plateforme d’Amazon reste encore la référence du streaming live, malgré quelques déconvenues liées à la prolifération des contenus sexy et explicites. Pour autant, le développement de Facebook et de YouTube sur le secteur pourrait rapidement morceler le marché, et offrir à la filiale de Google la possibilité de rattraper son retard.