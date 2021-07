Alien : la montre de Ripley connait une nouvelle jeunesse grâce à Casio

Casio surfe sur la vague nostalgique en lançant une nouvelle série de sa montre vintage F-100 : la première génération a servi de base aux montres portées par les membres d'équipage du Nostromo, autrement dit… par Sigourney Weaver dans Alien !

© Casio

Pour Alien, les accessoiristes ont fait preuve d’imagination pour donner un aspect futuriste aux montres portées par l’équipage du Nostromo, et notamment par Ripley (Sigourney Weaver) : coller deux Casio F-100 l’une au-dessus de l’autre ! Une idée simple mais très efficace, qui participe à donner au chef d’œuvre de Ridley Scott cette patine très moderne (pour un film de 1979 !).

Quatre boutons en façade

Cette montre est très particulière, puisqu’elle intègre quatre boutons sous l’écran qui contrôlent les différents modes d’affichage, le chronographe et l’activation du rétro-éclairage. Par ailleurs, c’était la première montre Casio conçue en plastique, ce qui est devenu commun dans de nombreuses montres d’entrée de gamme.

Le fabricant a décidé de lancer la production d’une nouvelle série baptisée A100. Pour l’occasion, Casio troque la résine pour du métal, aussi bien pour le châssis que pour le bracelet. Trois coloris sont proposés : argent, noir et or, et bien sûr on retrouve le design vintage de l’original, notamment les quatre boutons qui offrent les mêmes fonctions que l’original. Il y a même une édition spéciale Pac-Man !

L’A100 sera disponible au mois d’août, au prix de 90 $. Dans Aliens, la suite directe du premier épisode, Ripley porte une Giugiaro 7A28-7000 de Seiko, que ce dernier a aussi relancé au plus grand bonheur des collectionneurs.