Forfait mobile : marre de payer trop ? Voici 20 Go à 4,99 euros (Orange)

Ce week-end, le MVNO Prixtel nous comble avec un forfait mobile à prix extra. On vous en dit plus ci-dessous.

© Elijah O'Donnell / Pexels.com

Pour ceux qui aspirent à mieux gérer leur budget, faire une révision régulière de sa facture mobile est essentiel. En effet, d’un forfait mobile à un autre, le prix peut varier de manière significative. Tout l’objectif est de trouver un abonnement qui soit parfaitement proportionné avec votre usage – pour en obtenir le meilleur tarif.

Justement ce week-end, vous avez tout pour faire une grande économie avec le forfait mobile du MVNO Prixtel. Ce dernier, qui vous permet de choisir le réseau Orange ou SFR, offre le meilleur rapport qualité prix du marché avec une offre éphémère (qui se termine mardi). Il est sans engagement et transparent, ce qui vous permet de payer le prix “juste”.

Plutôt que de vous massacrer avec du hors-forfait, cet abonnement mobile se veut intelligent. Il va répondre aux besoins de chacun (quel que soit votre usage de data) pour apporter la solution la moins chère possible. On vous explique le détail ci-dessous.

Un forfait mobile intelligent

Par défaut, quand vous prenez un forfait mobile chez un opérateur traditionnel, le contenu est toujours le même : vous avez un volume de data, de SMS et d’appels défini pour le mois – moyennant une cotisation mensuelle. Même si vous utilisez la moitié de votre allocation, vous payerez le prix fort. Au XXIème siècle, on pourrait s’attendre à mieux…

La flexibilité, c’est la raison d’être de l’opérateur Prixtel. Ce dernier prend tous les acteurs traditionnels à contre-courant avec un forfait mobile intelligent – qui joue en la faveur des clients. Autrement dit, vous allez payer au plus proche de votre usage réel, mois après mois. Pour réussir son pari, le MVNO joue la carte de la transparence avec un système de paliers.

Dans sa gamme de forfaits mobiles, on retrouve 3 formules : Le petit, Le grand et Le géant. Chacune répond à un profil de clients précis : petit, moyen et gros consommateur de data.

Pour comprendre chacun des forfaits, commençons avec le forfait Le petit. Comme les deux autres, il comprend les appels, SMS et MMS en illimité. Ensuite, c’est le volume de data consommé sur un mois qui influencera le prix. Par défaut, vous serez sur le palier inférieur : 20 Go pour 4,99 euros. Si vous utilisez moins que ce volume, cela ne vous coûtera que 4,99 euros par mois. Imbattable, en toute transparence.

Les paliers du petit :

appels / SMS / MMS + 20 Go à 4,99 euros

appels / SMS / MMS + 30 Go à 7,99 euros

appels / SMS / MMS + 40 Go à 9,99 euros

Si maintenant, sur un mois donné, vous avez besoin de davantage de data, Prixtel propose deux paliers supérieurs : 30 Go pour 7,99 euros et 40 Go pour 9,99 euros. Cela vous permet ainsi d’avoir de la souplesse pour répondre à un besoin ponctuel. Au final, ce forfait mobile Le petit est un abonnement 3-en-1 qui vous permet toujours de payer au plus proche de votre usage. Quel que soit le palier, l’offre en cours chez Prixtel rend le forfait inégalé.

Là où Prixtel fait très fort, c’est qu’il offre aussi tous les avantages d’un excellent forfait mobile : il est sans engagement, il est neutre en carbone et surtout vous avez le choix entre les réseaux SFR et Orange. Ce dernier n’est autre que le meilleur réseau de France selon l’ARCEP. Vous avez donc accès au meilleur… en déboursant le prix le plus bas.

Trois formules pour répondre à tous

Prixtel est bien conscient que tout le monde ne saura se satisfaire de l’offre Le petit. En effet, ce forfait mobile sera limité (en data) si vous avez un fort usage en vidéos, jeux et autres applications gourmandes en data. Avec l’évolution des usages, il est même indispensable de se préparer à l’avenir avec un forfait qui soit plus conséquent en data. C’est d’autant plus judicieux avec un abonnement évolutif comme ceux de Prixtel.

Pour répondre à des clients qui ont un fort usage en data, il y a deux autres formules efficaces : Le grand et Le géant. Le premier vous permet d’avoir par défaut les appels, SMS et MMS illimités et 60 Go pour 7,99 euros par mois. Deux paliers supérieurs de 80 et 100 Go sont au prix de 10,99 et 12,99 euros par mois. Vous avez donc la possibilité de monter et descendre d’un mois à l’autre, tout en gardant un budget contenu.

Enfin, le forfait mobile Le géant a une spécificité par rapport aux autres : il est aussi compatible 5G. C’est dans la suite logique des choses puisque la 5G est un réseau ultra rapide qui sera efficace pour un fort usage en data. Au niveau des prixtel, le MVNO est aussi imbattable, surtout pour cette qualité : appels, SMS et MMS ainsi que 100 Go sont à 12,99 euros par défaut. Les paliers de 150 et 200 Go sont à 17,99 et 22,99 euros par mois.

On rappellera enfin que tous ces abonnements sont sans engagement et qu’ils sont neutres en carbone. Bref, vous pouvez faire les calculs par vous-même (par rapport à votre offre actuelle), ce forfait mobile est une pépite. On vous le répète mais cette opération se termine déjà ce mardi. Si vous voulez faire des économies avant l’été, il ne faut plus attendre. Sachez que la migration se fait sans frais et sans interruption : vous pouvez conserver votre numéro.

Pour voir les forfaits de Prixtel, c’est ici :

