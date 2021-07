Un des créateurs du dogecoin envoie bouler les cryptomonnaies

En 2013, Jackson Palmer et Billy Marcus créaient le dogecoin, une cryptomonnaie imaginée en réaction à la folie qui sévissait (c’est toujours le cas) autour du bitcoin. Ils ne pensaient pas, à l’époque, que leur blague allait être prise au sérieux, notamment par Elon Musk qui s’y réfère souvent… Et dont les tweets contribuent à faire grimper la cote du dogecoin.

En fait, le dogecoin fait maintenant partie des dix cryptomonnaies les plus en vogue actuellement. Mais cela ne fait pas les affaires de Palmer, qui dans un fil Twitter, assassine complètement le principe même des cryptomonnaies, une technologie « hyper capitaliste », « de droite », construite d’abord et avant tout pour « amplifier la richesse de ses partisans en combinant évasion fiscale, surveillance réglementaire réduite et un principe de rareté artificiel ».

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here…

— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021